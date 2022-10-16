تكفي لتغذية 6000 غرفة فندقية .. بدء تشغيل أكبر محطة شمسية في شرم الشيخ

أعلنت شركة طاقة للكهرباء العاملة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، عن بدء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ و المقامة على مساحة 250,000 متر مربع بقدرة 20 ميجاوات، بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه.

وقال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجموعة طاقة عربية ، أن الشركة تقوم بتشغيل محطتها فى مشروع بنبان العملاق؛ مما كان له مردود اقتصادي مهم وساهم فى تعزيز خطوات الدولة المصرية نحو التحول الاخضر، وعلى هامش مؤتمر المناخ المقرر إقامته فى شرم الشيخ، تبدأ مجموعة طاقة عربية تشغيل أكبر محطة لتوليد الطاقة الخضراء والنظيفة بمدينة شرم الشيخ بقدرة 20 ميجاوات.

وأضافت طاقة في بيان لها أنه تم تشغيل المحطة الشمسية بشرم الشيخ الكافية لتغذية ما يزيد عن 6000 غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعدَ الأربعة أشهر، مما ساهم في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية .

أضاف المهندس سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء ، أن المشروع سيحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 500 ألف طن في عمر المشروع والذي يمتد إلى 25 سنة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ساهم في إنشائه ما يزيد عن 100 عامل ما بين مهندسين وفنيين متخصصين في الطاقة الشمسية، كما أن هذه المحطة ستخدم منطقة نبق السياحية، والتي تقوم شركة جلوبال للطاقة، إحدى شركات طاقة عربية، بتوزيع الكهرباء بها عبر إنشاء نظام الاستهلاك الذاتي؛ بما يساهم بتغطية 30% من أحمال منطقة نبق من الطاقة النظيفة، مما يوطد خطة الدولة في التحول للطاقة النظيفة والوصول بمدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة خضراء في جمهورية مصر العربية”.

وتعمل مجموعة طاقة عربية على تقديم خدمات متميزة لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الطاقة النظيفة؛ ففي العام الماضي فقط تمكنت طاقة للكهرباء من الانتهاء من عدد من محطات الطاقة الشمسية لإحدى أكبر مزارع الشرق الأوسط (مزارع دينا)، وكذلك منتجع سوما باى السياحي بالبحر الأحمر ومحطات طاقة شمسية بسعات مختلفة لتلبية احتياجات فنادق سياحية، إذ ساهمت كل هذه الإنجازات في وصول طاقة عربية إلى قدرات تعاقدية تتعدى 100 ميجاوات من الطاقة النظيفة لتلبية كافة احتياجات عملاؤها من الطاقة الخضراء .

يشار إلى أن شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية، إحدى شركات طاقة عربية والمطورة للمشروع، قامت منذ أيام بدعوة كافة الجهات المعنية لحضور جلسة التشاور الخاصة بتسجيل مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمنطقة خليج نبق بمحافظة جنوب سيناء لخفض غازات الاحتباس الحراري ضمن آلية جولد ستاندارد لمشروعات التنمية النظيفة بالتعاون مع شركة فرست كليمات السويسرية.