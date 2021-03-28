تكريم 50 امرأة من سيدات الجمعيات الأهلية بشرق الإسكندرية

احتفلت المؤسسات الأهلية والخيرية أمس بيوم المرأة المصرية وذلك بتكريم 50 امرأة من سيدات الجمعيات الأهلية بمنطقة شرق الإسكندرية، بحضور قيادات العمل المجتمعي ومديرية التضامن الاجتماعي، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بدعم من مؤسسة دريم مشرق للأغذية.

صرح علاء حسب الله، مدير العلاقات الخارجية والاتصال، بأن الاحتفالية تأتي في إطار حرصنا على تكريم المرأة المصرية، لما تساهم به من جهد جبار لتنمية المجتمع، ودعمنا المستمر للمرأة المعيلة من خلال فكر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالإسكندرية من منطلق فكر المسئولية الاجتماعية للمؤسسات.



وشارك في الاحتفالية المحاسب جابر أبو خطوة رئيس جمعية القلعة الخيرية، والمهندس محمد حامد ممثل الجمعيات الأهلية بمنطقة شرق الإسكندرية، والدكتور أحمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الأقليمي الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، والنواب أحمد مهنا عضو مجلس النواب، والمهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ورجال الإعلام والمجتمع المدني الذين طالبوا بضرورة تشجيع المرأة المعيلة، والتي تتحمل مسئوليات جسام، وتوفير فرص عمل لها دائمة من خلال فكر المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والتي تضمن حياة كريمة لها وأسرتها.

وشملت الاحتفالية دورة تدريبية حول تصنيع الحلويات والتورتات والكيك والمخبوزات من إحدى خبيرات المطبخ السكندري، كما توزيع هدايا عينية مقدمة من دريم مشرق للأغذية تقديرا للأمهات المثاليات والمعيلات.