تكريم 16 شخصية من رموز الكونسرفتوار فى حفله السنوى بالأوبرا (صور)

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 16 شخصية من رموز المعهد العالى للموسيقى ( الكونسرفتوار ) التابع لاكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة وذلك خلال حفله السنوي الذي أقيم على مسرح الأوبرا الكبير.

حضر الحفل الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، الدكتور هشام جمال نائب رئيس اكاديمية الفنون ، الدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد العالي للموسيقى ( الكونسرفتوار ) والمشرف الفني على الحفل ، الدكتورة أماني سعد وكيل المعهد وعدد من أساتذة وعمداء معاهد الأكاديمية ، وحملت الاحتفالية عنوان الإبداع والوفاء .

عبد الدايم: الكونسرفتوار أحد الكيانات الفنية الفريدة لاعداد اجيال من فرسان الابداع المصرى

بدورها، قالت عبد الدايم إن المعهد العالى للموسيقى ( الكونسرفتوار ) أحد الكيانات الفريدة الهادفة لخلق كوادر متخصصة في العزف والتأليف الموسيقي والغناء الأوبرالي طبقاً للمستويات الفنية العالمية .

وأكدت على أنه صرح تعليمي متميز يعمل على اعداد اجيال من فرسان الإبداع المصرى .

وأشادت بالمستوى الفني للمشاركين في الحفل من ابناء الكونسرفتوار وحثهم على مواصلة بذل الجهد حرصا على استمرار التفوق

كرمت وزيرة الثقافة كلا من الدكتور حسن شرارة ، الدكتور محمد حمدي ، الدكتور مجدي بغدادي ، الدكتورة ليلى الصياد ، الدكتورة سميرة ميشيل ، الدكتورة عايدة دانيال ، الدكتورة حنان أبو المجد ، الدكتورة إيمان مصطفى ، الدكتور محمد عبد الوهاب ، الدكتور فوزي الشامي ، الدكتورة عواطف الشرقاوي ، الدكتور سامي إبراهيم ، الدكتورة نيبال منيب ، الدكتورة عائشة حمدي ، الدكتورة وفاء صلاح الى جانب اسم الراحل الدكتور اشرف هيكل .

وخلال الحفل قدم اوركسترا براعم الكونسرفتوار بقيادة المايسترو الدكتور سامى ابراهيم مجموعة متميزة من المؤلفات الكلاسيكية التى عكست براعة المواهب الواعدة .

كما عزف اوركسترا الكونسرفتوار السيمفوني بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى عدد من أهم الأعمال العالمية بمشاركة مجموعة من الفنانين المميزين هم مغنية الأوبرا السوبرانو العالمية الدكتورة إيمان مصطفى ، عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة ، عازف الكلارنيت الدكتور محمد حمدى .