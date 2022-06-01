Loading...

تكريم 16 شخصية من رموز الكونسرفتوار فى حفله السنوى بالأوبرا (صور)

خلال الحفل قدم اوركسترا براعم الكونسرفتوار بقيادة المايسترو الدكتور سامى ابراهيم مجموعة متميزة من المؤلفات الكلاسيكية التى عكست براعة المواهب الواعدة

تكريم 16 شخصية من رموز الكونسرفتوار فى حفله السنوى بالأوبرا (صور)
سلوى عثمان

سلوى عثمان

1:26 ص, الأربعاء, 1 يونيو 22

  

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 16 شخصية من رموز المعهد العالى للموسيقى ( الكونسرفتوار ) التابع لاكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة وذلك خلال حفله السنوي الذي أقيم على مسرح الأوبرا الكبير.

حضر الحفل الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، الدكتور هشام جمال نائب رئيس اكاديمية الفنون ، الدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد العالي للموسيقى ( الكونسرفتوار ) والمشرف الفني على الحفل ، الدكتورة أماني سعد وكيل المعهد وعدد من أساتذة وعمداء معاهد الأكاديمية ، وحملت الاحتفالية عنوان  الإبداع والوفاء .  

عبد الدايم: الكونسرفتوار أحد الكيانات الفنية الفريدة لاعداد اجيال من فرسان الابداع المصرى

بدورها، قالت عبد الدايم إن المعهد العالى للموسيقى ( الكونسرفتوار ) أحد الكيانات الفريدة الهادفة لخلق كوادر متخصصة في العزف والتأليف الموسيقي والغناء الأوبرالي طبقاً للمستويات الفنية العالمية .

وأكدت على أنه صرح تعليمي متميز يعمل على اعداد اجيال من فرسان الإبداع المصرى .

وأشادت بالمستوى الفني للمشاركين في الحفل من ابناء الكونسرفتوار وحثهم على مواصلة بذل الجهد حرصا على استمرار التفوق

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال

كرمت وزيرة الثقافة كلا من الدكتور حسن شرارة ، الدكتور محمد حمدي ، الدكتور مجدي بغدادي ، الدكتورة ليلى الصياد ، الدكتورة سميرة ميشيل ، الدكتورة عايدة دانيال ، الدكتورة حنان أبو المجد ،  الدكتورة إيمان مصطفى ، الدكتور محمد عبد الوهاب ، الدكتور فوزي الشامي ، الدكتورة عواطف الشرقاوي ، الدكتور سامي إبراهيم ، الدكتورة نيبال منيب ، الدكتورة عائشة حمدي ، الدكتورة وفاء صلاح الى جانب اسم الراحل الدكتور اشرف هيكل . 

وخلال الحفل قدم اوركسترا براعم الكونسرفتوار بقيادة المايسترو الدكتور سامى ابراهيم مجموعة متميزة من المؤلفات الكلاسيكية التى عكست براعة المواهب الواعدة .

كما عزف اوركسترا الكونسرفتوار السيمفوني بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى عدد من أهم الأعمال العالمية بمشاركة مجموعة من الفنانين المميزين هم مغنية الأوبرا السوبرانو العالمية الدكتورة إيمان مصطفى ، عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة ، عازف الكلارنيت الدكتور محمد حمدى .

سلوى عثمان

سلوى عثمان

1:26 ص, الأربعاء, 1 يونيو 22