تكريم 100 مخترع وباحث في ملتقى IDEA للتكنولوجيا

المال- خاص شهدت القرية الذكية اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى العلمي لتكريم 100 طالب من الباحثين والمخترعين في مختلف المجالات العلمية وتمت الفعاليات برعاية د. ياسر القاضي وزير الاتصالات وبمشاركة د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، د. فرخندة حسن أمين…

المال- خاص

شهدت القرية الذكية اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى العلمي لتكريم 100 طالب من الباحثين والمخترعين في مختلف المجالات العلمية

وتمت الفعاليات برعاية د. ياسر القاضي وزير الاتصالات وبمشاركة د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، د. فرخندة حسن أمين عام لمجلس القومي للمرأة السابقة د. طارق خليل رئيس جامعة النيل و “Henry Park” المدير الإقليمي لـ ” Infinix Mobility Limited ” بمصر الراعية للملتقى.

وأقيم على هامش المؤتمر معرضا لتقديم النماذج والابتكار العلمية للطلاب والمشاركين في الملتقي ممن حصلوا على العديد من الجوائز الدولية في أكبر وأهم المعارض العلمية حول العالم منها نماذج الطائرات بدون طيار، الابتكار الكيميائية والهندسية والرياضية والطبية والاتصالات.

وتخلل المؤتمر كلمات للمشاركين حول أهمية الملتقي وحرص “Henry Park” المدير الإقليمي لـ ” Infinix Mobility Limited ” بمصر الراعية للملتقى على توجيه كلمة شكر للحضور لتواجدهم في هذا الحدث الضخم.

وأكد” Park “على دعم شركة “Infinix Mobility Limited ” للتكنولوجيا وبخاصة للشباب المصري الراغب في التقدم والتطور لتقديم نماذج تواكب العالم المتطور باستمرار.

وكشف “Henry Park” على هامش المؤتمر تفاصيل إطلاق الهاتف الجديد “S3″ الذي يعد أول اصدار يستخدم معالج سناب دراجون لهذا العام الصادر من “Qualcomm”.

كما أشاد المدير الإقليمي لتطور أعمال” Qualcomm” بهذا الاصدار الجديد الذي يمتاز بخاصية “Face unlock” وشاشة انسيابية بدون حواف وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل وتطبيق لعبة “MY KING DOM” المبهرة.

واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم المخترعين والباحثين والعلماء الذين ساهموا في انجاح الدورة حيث تم تقديم الشهادات والدروع التقديرية لتشجيع المخترعين من الطلاب ودفعهم لمزيد من التقدم ومواصلة البحث العلمي لمواكبة التطور السريع في مختلف أنحاء العالم