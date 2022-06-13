تكريم ومناقشة مؤلفات عمر طاهر بـ«منتدى الثقافة والإبداع» (صور)

أقيم بمركز الإبداع الفني – بساحة الأوبرا – أمسية جديدة ضمن أمسيات «منتدى الثقافة والإبداع»، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، واستضاف المنتدى الكاتب عمر طاهر، وأدار الندوة الكاتب والصحفي طارق الطاهر.

وقدم الكاتب الصحفي طارق الطاهر، شهادة تقدير من قطاع صندوق التنمية الثقافية للكاتب عمر طاهر في نهاية الندوة.

الطاهر: فلسفة عمر طاهر في الكتابة لا تحتاج إلى تعريف

قال الكاتب والصحفي طارق الطاهر في بداية الندوة إن فلسفة عمر طاهر في الكتابة لا تحتاج إلى تعريف .

وأشار إلى أنه من أكثر أبناء جيله في الكتابة، لديه إصدارات متنوعة بين القصة والرواية والشعر وغيرها مما جعله كاتبا تعددت فيه مناحي الكتابة .

وأضاف طارق أن عمر طاهر في كتاباته وخاصة صنايعية مصر لجأ الى الارشيف الصحفي للمؤسسات الصحفية الكبرى .

كما أشار إلى أن عمر يكتب تاريخ مواز من وجه نظر مغايرة .

وأكد على أن فكرة اللغة في كتابات عمر طاهر هي لغة غير تقليدية وخاصة به .

وحول فكرة القراءة بشكل منظم أكد طارق ان الكاتب لابد ان يكون نهما شرها يقرأ كثيرا مستشهدا بالكاتب الراحل جمال الغيطاني والذي كان لا يكف عن القراءة .

مؤكدا أن عمر طاهر قارئا قويا حتي يستطيع ان ينتج كل هذه الاعمال الناجحة.

طاهر: الأرشيف منجم ضخم ويوثق تاريخ الوطن والناس

وقال عمر طاهر أن تنوع مناحي الكتابة مصدره انه دائما يعمل في الأفكار والتعبير عنها ونقلها للناس.

وهذه الأعمال تأخذ أشكالا مختلفة، تأتي بالتمرين و تكتسب مع الوقت والممارسة.

وحول لجوء إلى الأرشيفات قال عمر إن الأرشيف منجم ضخم ويوثق تاريخ الوطن وتاريخ الناس.

واصفا الجرائد بأنها تحمل في طياتها خريطة لكل حياة الوطن.

وأضاف أن في كتابه صنايعية مصر الجزء الثاني كان التحدي ان يجعل الكتاب أشبه بالارشيف وبدأت تظهر في الكتاب قيمة الأرشيف والمعلومات الغزيرة التي حصل عليها .

واستطرد عمر طاهر إنه أحيانا توجد أفكار لم يتطرق لها احد مثلما كتب في كتاب من علم عبد الناصر شرب السجائر وكانت النتيجة ممتعة وانتقلت للقاريء

وأضاف أنه لا يحمل ما يكتبه افكار ضخمة وإنما فكرة الاستمتاع والرضي والتخلص أثناء الكتابة من فكرة الثرثرة .

و حول معدلات القراءة في مصر أكد أن مصر أصبحت على قمة القراءة في العالم، بعدما كان عدد القراء محصور على عدد من النقاد والاصدقاء وحكي أنه يشاهد شباب يقرأون في المواصلات العامة.

جانب من ندوة عمر طاهر ب منتدي الثقافة والإبداع

طاهر : صنايعية مصر كتب عن ٦٥ شخصية في مصر منهم أنيس عبيد

وحول كتابة صنايعية مصر قال عمر طاهر أن بداية الكتاب من خلال الفضول لديه ليكتب عن شخصيات نسمع اسمائها ولكن لا نعرفها بشكل جيد .

فكتب عن ٦٥ شخصية في مصر منهم أنيس عبيد الذي طالما يتردد اسمه على ترجمة الافلام الاجنبية دون أن نعرف سيرة هذا الرجل .

وكذلك شخصيات ناجحة ولكن غير معروفة في مصر ومنهم رجال صناعة قام بتوثيق أعمالهم من خلال الكتاب

وحول فكرة الفصل الذي كتبه حول سيدات السويس ودورهن في حرب ١٩٧٣ والذي أشار إليه في كتاب صنايعية مصر ، فأكد أن هذا الفصل يوثق لصمود المرأة المصرية السويسية وصمودها لمدة ١٠١ يوم .

وقال انه بحث عن معلومات هذه الفترة ليكتشف أن سيدات وبنات السويس قد قاموا بتكوين لجنة دفاع شعبي من السيدات باقل تموين وغذاء ممكن لكافة سكان وجنود السويس .

وفي معرض حديثه حول تقنيات كتابته أشار عمر طاهر إلى أن اللغة أداة وليست هدف دون الدخول في استعراضات لغوية لتوصيل مشاعر الفكرة .

كما قال إن الكتابة السهلة هي كتابة صعبة ومرهقة للكاتب، لأن الصعوبة في الاختزال وليست في الاستطراد .

وحول الكتب التي قرأها قال عمر انه قارئ نهم ويتعامل مع القراءة بأنها الاساس، مليئة بالكنوز ، ويقرأ في كل المجالات ، وقال إنه يرى أن القراءة اذواق

طاهر : من علم عبد الناصر شرب السجائر .. كتاب به فصول مختلفة والعنوان غريب ويحتوي على سؤال

وحول كتاب من علم عبد الناصر شرب السجائر قال عمر ان الكتاب به فصول مختلفة والعنوان غريب ويحتوي على سؤال وهو أمر غير معتاد في اختيار العناوين .

وأضاف أنه مشغول بمصر في كتاباته، والكاتب بالفطرة يكون مشغول بالبلد الذي ينتمي اليه وخصوصا مصر مؤكدا أن مصر بها حكايات لا تنتهي ولابد ان تكتب في يوم من الايام

وعن كتاب كحل وحبهان قال عمر طاهر أن التحدي الأهم عند الكاتب تحويل كل شيء لكتابة لتصل إلى القارئ ومنها حتى رائحة الطعام ، وتعبيره عن الاكلات الشعبية بشكل روائي، وهو توصيف لمشاعر الفكرة .

وتحدث عن ذكرياته الصحفية وبداياته كمحرر وكاتب صحفي في مجلة نصف الدنيا، وحول فكرة التصوف قال انه محب فقط للتصوف وان حبه للتصوف من خلال خلفية مصرية لا تخضع للفلسفة وإنما الشكل الشعبي المصري

حنفي : كتابات عمر صادقة وتمس مشاعر القاريء و تحقق المتعة بسبب البساطة والعبقرية

وقال خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون أن كتابات عمر صادقة وتمس مشاعر القارئ .

وأن كتاباته تحقق المتعة بسبب البساطة والعبقرية في الكتابة.

كذلك فإن كتابات عمر طاهر بها صيغة استقلالية لا تتقيد بقيود ويعبر عن للناس بكل بساطة وأضاف أن كتبه عابرة للأجيال.