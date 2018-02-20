تكريم وزير الإسكان في احتفالية مجلة بيزنس توداي

بدور إبراهيم كرمت مجلة "بيزنس توداي"، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، والشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، وسلَّم الجائزة الكاتب الصحفي، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، والمشرف…

بدور إبراهيم

كرمت مجلة “بيزنس توداي”، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، والشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، وسلَّم الجائزة الكاتب الصحفي، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، والمشرف على المجلة.

وخلال الاحتفال، توجه الوزير بالتهنئة لمجلة “بيزنس توداي”، ولمؤسسة اليوم السابع، وتمنى أن يكون 2018 عام خير ورخاء وسلام للمصريين جميعًا.

وقال وزير الإسكان: عندما توليت المسئولية كان همي الأول هو إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، خاصة أنها تمس الحياة اليومية للمواطن، سواء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أو المسكن، وكذا توفير الحياة اللائقة لساكني المناطق العشوائية غير الآمنة، وتنمية المدن الجديدة، ومنذ تشرفت بالمسئولية، وحتى الآن، نحمد الله على ما تحقق في هذا القطاع، وهذا كرم من الله، ثم بفضل القرارات الجريئة، والرؤية والدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، وهو ما جعلنا نتحرك بجرأة شديدة لتنفيذ مشروعات في فترة قليلة كانت تستغرق عشرات السنين سابقًا.

وأضاف مدبولي: بدأنا نقضي على مشكلة الإسكان لشريحة محدودي الدخل، عبر أضخم مشروع للإسكان الاجتماعي، وهي مشكلة كانت تؤرق شبابنا، كما نعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وكذا تنمية المدن الجديدة.

واختتم وزير الإسكان كلمته قائلًا: نحن نخطو حاليًا خطى واسعة، وواثقة، وعندنا أمل في قفزات جديدة، لتحقيق حلم المصريين في غدٍ أفضل.