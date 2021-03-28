تكريم هبة السويدي بمنتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة

كرم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “أهل مصر للتنمية “، خلال فعاليات منتدى المرأة العربية والمسئولية المجتمعية في نسخته الثالثة بجامعة الدول العربية.

ويأتي المنتدي تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتنظيم المشترك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي تكريم هبة السويدي ضمن مجموعة مميزة من الرائدات العربيات، لجهودها البارزة في مجال تنمية المجتمع، وجهود مؤسسة أهل مصر في تحقيق غايات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إن هذا الاختيار والتكريم من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، لدورهن المؤثر في مصر والوطن العربي بشكل حقيقي وفعال في كافة المجالات، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم أنشطة المسئولية المجتمعية.

وحضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان نيابة عن وزيرة الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وسوزي شكري حرم وزير الخارجية وأمين صندوق جمعية خير وبركة، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيع آل خليفة وكيل وزارة الخارجية رئيس لجنة الفرص عضو المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين الشقيقة.

كما ضم الحضور ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، وجومانا غنيمات وزيرة الدولة الأردنية سابقة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، والوزير المفوض د.فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.

وحضر أيضا الوزير الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس إئتلاف دعم مصر بمجلس النواب، و البرلماني سيد حنفي عضو مجلس النواب.

ومن الجهات الأممية والمجتمع المدني حضرت الدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، و لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وماري لويس بمؤسسة أنا المصري عن أول دار فتيات في القاهرة الكبرى، والمهندس محمد الأمين مؤسسة مستقبل الأمين عن مبادرة “الأيدي الأمينة” بصعيد مصر، وسيدة الأعمال راوية منصور.