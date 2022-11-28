تكريم هالة صدقي عن «فاتن أمل حربي» في احتفالية حقوق الإنسان

كشفت النجمة هالة صدقي أنه سيتم تكريمها عن دورها الذي قدمته في مسلسل “فاتن أمل حربي” في موسم رمضان 2022 هذا العام بشخصيتها ميسون التي لفتت الأنظار في احتفالية كبرى ستقام السبت 17 ديسمبر المقبل بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة.

وذلك ضمن التكريمات التي تمنح للمتميزين في الإنتاج الدرامي هذا العام في مجال حقوق الإنسان تحديدا تحت رعاية أمين عام المجلس السفير فهمي فايد ورئيسته السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب.

وأضافت لـ”المال” أنها تستعد للسفر لمدينة جدة لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الى أنه سيتم تكريمها في حفل دير جيست ديسمبر القادم عن مسلسل فاتن أمل حربي أيضا، خراج ماندو العدل.