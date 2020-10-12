ثقافة وفنون

تكريم نجوم الفن في حفل همسة للآداب والفنون (صور)

تم تكريم كوكبة من الفنانين لتميزهم في دراما 2020
أحمد حمدي 7:46 م, الأثنين, 12 أكتوبر 20 7:46 م, الأثنين, 12 أكتوبر 20

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أقيم خلال الساعات الماضية حفل فني كبير نظمته همسة للآداب والفنون، وحضره لفيف من الفنانين والصحفيين أيضًا، وتم تكريم كوكبة من الفنانين لتميزهم في دراما 2020.

ومن أبرز المكرمين الفنان أحمد زاهر عن دوره الذي قدمه بمسلسل البرنس رمضان الماضي، وكذلك ابنته الفنانة الشابة ليلى زاهر عن دورها في مسلسل الفتوة.

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وكذلك كرم الفنان القدير محمد صبحي عن مشواره الفني الطويل، والفنانة حنان مطاوع عن دورها في مسلسل “إلا أنا” الذي قدمته مؤخرًا.

وكذلك كرمت الفنانة مادلين طبر عن دورها في مسلسل “القمر آخر الدنيا” الذي قدمته مع الفنانة بشرى رمضان 2020، والفنانة القديرة أيضًا سميرة عبد العزيز عن مشوارها الفني ودورها في مسلسل القمر آخر الدنيا.

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بقلم أحمد حمدي

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