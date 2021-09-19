ثقافة وفنون

تكريم نجوم الفن في حفل القنوات الفضائية (صور)

قدمت الحفل المذيعة بوسي شلبي
أحمد حمدي 9:56 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 9:56 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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أقيم خلال الساعات الأخيرة بأحد فنادق مصر الجديدة حفل توزيع جوائز القنوات الفضائية لعام 2021 لأحمد عليوة، حيث كرم فيه كوكبة من الفنانين في مجال التمثيل عن تميزهم في أدوارهم التي قدموها في موسم دراما هذا العام، وقدمت الحفل المذيعة بوسي شلبي.

وكان من أبرز المكرمين الفنان حمادة هلال عن مسلسل المداح الذي قدمه في رمضان هذا العام، ودرة عن مسلسل بين السما والأرض، وهنا الزاهد تسلمت تكريم زوجها الفنان أحمد فهمي، وحضر الفنان حسن الرداد لتسلم تكريم الراحل سمير غانم، ومي عمر عن مسلسل لؤلؤ الذي قامت ببطولته، وإلهام شاهين عن مسلسل زي القمر.

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وكذلك كرم كل من أحمد زاهر عن دوره في مسلسل لؤلؤ بشخصية طارق نصار وكرم ايضا بناته في الحفل ، وحنان مطاوع عن دورها في مسلسل القاهرة كابول ونسرين طافش عن دورها في مسلسل المداح في رمضان 2021 .

كما كرم أحمد وفيق عن مسلسل ولاد ناس وكذلك رانيا فريد شوقي عن نفس العمل ، ونيرمين الفقي عن مسلسل النمر وظل راجل وروجينا عن مسلسل بنت السلطان، ومحمد رياض عن دوره في مسلسل النمر ومحمد الشرنوبي وأحمد بدير عن مسلسل المداح.

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وفي مجال الموسيقى، كرم كل من الفنانة نيكول سابا والمنتج ياسر خليل وهبة حجازي واسلام خليل عن راديو نجوم اف ام كافضل اذاعة مصرية لعام 2021 .

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بقلم أحمد حمدي

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