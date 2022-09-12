تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح القاهرة للمونو دراما (صور)

أقيم منذ قليل حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمونو دراما بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وتقام في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر الجاري، والتي تم إهداؤها للفنان والنجم الراحل خالد صالح.

وأقيمت برئاسة المخرج أسامة رؤوف وتحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بحضور لفيف من نجوم الفن أبرزهم الفنان لطفي لبيب والفنانة القديرة صفية العمري أيضا .

وقام بتسلم تكريم النجم الراحل خالد صالح بحفل الافتتاح نجله الفنان الشاب أحمد خالد صالح وحرصت زوجته الفنانة الشابة هنادي مهنا على التواجد معه بالحفل .

وتسلم تكريم الفنانة لقاء الخميسي الفنانة القديرة صفية العمري ،

وكرم مهرجان القاهرة للمونو دراما هذه الدورة أيضا المخرج المسرحي القدير خالد جلال والمخرج الألماني ماتياس جيرت والفنانة الراحلة شمعة محمد من سلطنة عمان، والفنان الراحل محمود الألفي، وغيرهم من الفنانين والمخرجين المسرحيين الذين يشاركون في فعاليات المهرجان من 14 دولة مختلفة .