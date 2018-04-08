تكريم نجوم الفن في احتفالية أبناء الزمن الجميل

أحمد حمديأقامت منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة الدكتور نبيل رزق، المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط وبالتعاون مع لجنة من أبناء فنانى الزمن الجميل، احتفالية لتوزيع جوائز يونارتس قديم وجديد فى دورتها الثانية، وتم تكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة سميرة عبدال

أحمد حمدي

أقامت منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة الدكتور نبيل رزق، المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط وبالتعاون مع لجنة من أبناء فنانى الزمن الجميل، احتفالية لتوزيع جوائز يونارتس قديم وجديد فى دورتها الثانية، وتم تكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنان الأردني إياد نصار، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة الكويتية حياة الفهد، والمنتجة الليبية كونية خليفة، والمنتج الكويتي باسم الأمير، والمنتج محسن جابر، والفنانة أمل رمزي، والمخرج مجدى أبوعميرة، وشعبان عبدالرحيم، والخبير السياحى عاطف عبداللطيف.

كما تم تكريم الشاعر هشام الجخ وغيرهم من النجوم، كما حضر الفنان محمود الحديني أحمد صادق، وسامح يسري، والكاتبة العراقية الأردنية سارة السهيل، وقدمت الحفل الصحفية والناقدة سحر الجمل.