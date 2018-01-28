تكريم مكاوى سعيد فى ملتقى الإبداع

علي راشدشهد ملتقى الإبداع في المعرض أمس، ندوة لتكريم الروائي والكاتب الراحل مكاوي سعيد، الذي وافته المنية مؤخرا.بدأت الندوة بذكر نبذة عن أعمال الكاتب "مكاوي سعيد"، ومن أهمها "تغريدة البجعة"، الذي ناقشه الدكتور مدحت صفوت الذي لفت إلى أن الرواية تتضمن رصدًا دقيقًا لكثير لطبيعة المكان والبيئة في وس

علي راشد

شهد ملتقى الإبداع في المعرض أمس، ندوة لتكريم الروائي والكاتب الراحل مكاوي سعيد، الذي وافته المنية مؤخرا.

بدأت الندوة بذكر نبذة عن أعمال الكاتب “مكاوي سعيد”، ومن أهمها “تغريدة البجعة”، الذي ناقشه الدكتور مدحت صفوت الذي لفت إلى أن الرواية تتضمن رصدًا دقيقًا لكثير لطبيعة المكان والبيئة في وسط البلد، وحول قضية أطفال الشوارع، التي كانت بنية مركزية في الرواية.

أما الكاتب محمد سليم شوشه فقد أعرب عن انحيازه لكتابات مكاوي في الرواية والقصة القصيرة، وقال إنه كتب عن مكاوي سعيد كثيرًا وقال إنه يستمتع بمعظم أعماله.

وأكد شوشة أن مكاوي كان ينشئ عالمًا يهمس بالقيمة الدلالية لرواية “أن تحبك جيهان”، فأصبح بإمكان القارئ أن يكون له دور في فهم هذا العالم، وأن من القيم الجمالية البارزة في الرواية الجمالة المعرفية.

واختتم الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الندوة بقوله إن مكاوي تغير مكان جسده، ولكن لم تتغير مكانة كتاباته في القلوب، بل تزداد عمقًا، مؤكدًا أن مكاوى اهتم كثيرًا بالتراث الغنائي العربي والمصري في كتاباته بشكل واضح.