تكريم محمد صبحي من أوبرا المتروبوليتان الأمريكية بحضور وزيرة الثقافة (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريم اوبرا المتروبوليتان الأمريكية للفنان محمد صبحي تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر وباعتباره أحسن ممثل لعب شخصية هاملت فى العمل المسرحى بحسب ما سجلته الموسوعة البريطانية وأهدته البث المباشر لأوبرا هاملت للموسيقار العالمي برات دين والذي استقبلته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالمسرح الصغير، وسلمه التكريم محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان بحضور حشد من الفنانين والنقاد والإعلاميين .

و سبق البث عرض جزء من مسرحية هاملت للإنجليزي الشهير وليم شكسبير بطولة وإخراج محمد صبحي والتى تدور حول مأساة أمير الدنمارك و سعيه للانتقام من عمه كلوديوس الذي قاتل شقيقه للاستيلاء على العرش والزواج من أرملته.

جانب من تكريم الفنان محمد صبحي

عبد الدايم : صبحى أحد رموز الابداع فى مصر والوطن العربى

أكدت عبد الدايم الفخر بتكريم القدير محمد صبحي من اوبرا المتروبوليتان والذى يعد تأكيدا لحضور القوى الناعمة المصرية عالميا .

وأضافت عبد الدايم أنه أحد رموز الابداع فى مصر والوطن العربي ، مشيرة أنه نجح طوال مشواره الفنى فى صنع اعمال شكلت جانبا من وجدان أجيال متعددة .

الفنان محمد صبحي

صبحى : وزارة الثقافة استعادت الريادة الحضارية المصرية عالميا

وجه محمد صبحى الشكر لوزارة الثقافة التي استعادت الريادة الحضارية المصرية عالميا كما أعادت احياء التراث باعتباره ملهما للإبداع المعاصر ، وقدم التحية للأوبرا المصرية التى تعد حصن الفنون الجادة ونجحت فى جذب شرائح جماهيرية جديدة من خلال مواد فنية مميزة .

وأكد صبحي على اعتزازه بهذا التكريم من المتروبوليتان الامريكية ، كما استعرض جانبا من تاريخه الفنى وبعض المواقف التي مرت به أثناء عرضه مسرحية هاملت راويا عدد من ردود أفعال الجمهور تجاها آنذاك .