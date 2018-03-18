تكريم محمد الإتربي ضمن أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي في 2017

المال خاصاختارت الأمانة العامة لجائزة "أفضل العرب"، محمد الإتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي لعام 2017، وقد تم تكريمه خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت الموافق 17 مارس 2018، وقد تم تكريم عدد من الشخصيات العربية خلال الحدث، وذلك من خلال جوا

المال خاص

اختارت الأمانة العامة لجائزة “أفضل العرب”، محمد الإتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي لعام 2017، وقد تم تكريمه خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت الموافق 17 مارس 2018، وقد تم تكريم عدد من الشخصيات العربية خلال الحدث، وذلك من خلال جوائز متعددة منها؛ جائزة وسام القيادة وجائزة الشخصية الاقتصادية العربية لعام 2017، وكذلك جائزة أفضل رياضي عربي لعام 2017، وقد حضر الحفل رموز من الشخصيات العامة البارزة في المجتمعات العربية والتي تم تكريمهم ضمن المرشحين.

وتم اختيار المرشحين ضمن القائمة وفقًا لمعايير عدة، من أهمها؛ قياس مدى تأثيرهم في مجتمعاتهم، القوة الايجابية، ومدى المساهمة في تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى معايير كمية وتطبيقية وضعها خبراء متخصصون.

جدير بالذكر أن محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظرا لدوره البارز في خدمة الاقتصاد الوطني؛ فقد كرمته مجلة بيزنس توداي مؤخرا، كأحد أفضل الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد المصري في عام 2017.