تكريم كمال الجنزورى باحتفالية المهندس الزراعي العربي

الصاوي أحمدشهدت احتفالية المهندس الزراعي العربي، اليوم السبت، تكريم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعدد من خريجي كليات الزراعة.وضمت قائمة التكريم ممن حصلوا على الشهادة التشجيعية من نقابة المهن الزراعية: المهندس محمد الخشن رئيس شركة ايفر جرو، وسعد نصار مستشار وزير الزراعة، وحامد

الصاوي أحمد

شهدت احتفالية المهندس الزراعي العربي، اليوم السبت، تكريم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعدد من خريجي كليات الزراعة.

وضمت قائمة التكريم ممن حصلوا على الشهادة التشجيعية من نقابة المهن الزراعية: المهندس محمد الخشن رئيس شركة ايفر جرو، وسعد نصار مستشار وزير الزراعة، وحامد الشيتي رئيس شركة شوري، ومحمد زيدان سالم وتامر البنا ونور أبو بكر ومحمد فاضل.

وضمن قائمة التكريم التي حصلت علي الشهادة التقديرية: الدكتور عبد السلام جمعة الشهير بأبو القمح، ويحيى بكور أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، وعبد الرحيم شحاته، وعقيله صالح، وإسماعيل عبد الجليل، وفوزي نعيم.

يذكر أن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، شهد احتفالية يوم المهندس الزراعي العربي، اليوم السبت، المنعقدة في نادي الزراعيين في الدقي، برعاية نقابة المهن الزراعية.