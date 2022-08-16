تكريم فريق البريد للمصارعة بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية

نظمت الهيئةُ القوميةُ للبريد احتفاليةً لتكريم فريق المصارعة بنادي البريد بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية للمصارعة الحرة والرومانية، التي أقيمت في جنوب أفريقيا الشهر الجاري، وتأهلهم لبطولة العالم التي ستقام في بلغاريا أكتوبر ٢٠٢٢.

شريف فاروق : العاملين الركيزة الأساسية فى تنفيذ خطط النجاح

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن ما حققه فريق البريد للمصارعة إنجاز يستحق التقدير ويضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققها نادي البريد المصري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العاملين هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط النجاح؛ لذلك نحرص دائمًا على تكريم المتميزين منهم في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي؛ وذلك دعمًا للتنافس الإيجابي بين العاملين وحثهم على التميز وتأكيدًا على دورهم الفعال في دعم مسيرة نجاح الهيئة وتحقيق رسالتها.

كرم فاروق فريق المصارعة من أبناء الهيئة بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية للمصارعة الحرة والرومانية وتأهلهم لبطولة العالم التي ستقام في بلغاريا أكتوبر القادم؛ وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي ودعمًا لهم وتحفيزًا على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

صرح عبده علوان رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري: إن حصول فريق المصارعة بنادي البريد المصري على أربعٍ وعشرين ميدالية متنوعة في بطولة جنوب أفريقيا يعد إنجازًا حقيقيًّا يضاف إلى الإنجازات التي حققها نادي البريد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي سيوفر كل الدعم للفريق خلال مشاركته في بطولة العالم التي ستقام شهر أكتوبر القادم في بلغاريا؛ حتى يتمكن الفريق من تحقيق أعلى النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الدولي الكبير.

وائل عبده:نادي البريد المصري يشهد طفرة حقيقية

وقال وائل عبده نائب رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري ورئيس البعثة: إن نادي البريد المصري يشهد طفرة حقيقية على جميع الأصعدة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي لا يدخر جهدًا في سبيل تطوير المنظومة الرياضية، وتقديم الدعم لجميع العاملين المتفوقين رياضيًّا في جميع الألعاب الرياضية؛ لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأُولى، لرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية.

وجدير بالذكر أن فريق نادي البريد المصري قد حصل خلال البطولة على ٢٤ ميدالية متنوعة؛ حيث حصل لاعبو الفريق على ١١ ميدالية ذهبية و٦ ميداليات فضية ٧ ميداليات برونزية، وذلك في منافسات المصارعة الرومانية والحرة للكبار وبطولة الأساتذة، ليحتل بذلك الفريق المركز الأول في ترتيب الفرق الأكثر حصولا على ميداليات ويحصل على كأس بطولة الأساتذة للمصارعة الرومانية والحرة.

صالح عمارة يحصد 4 ميداليات ذهبية ..ومحمد دعوة فى المركز الثاني

وجاءت نتائج اللاعبين على النحو التالي: حصل اللاعب صالح عمارة (بطل العالم) – وزن ١٣٠ ك – على ٤ ميداليات ذهبية، وحصل اللاعب محمد دعوة – وزن ٧٨ ك على ٢ ميدالية ذهبية وميدالية برونزية وقد حصل اللاعب طارق أبو الوفا – وزن ٦٢ ك – على ٢ ميدالية ذهبية.

أما اللاعب محمد عطفت- وزن ٨٨ ك – قد حصل على ميدالية ذهبية – ٢ ميدالية فضية واللاعب أحمد سعيد – وزن ١٠٠ ك – حصل على ميدالية ذهبية وميدالية فضية و ٢ ميدالية برونزية واللاعب مصطفى فرحات – وزن ٩٢ك – قد حصل على ميدالية ذهبية وميدالية فضية و ٢ ميدالية برونزية أما اللاعب عصام عبدالوهاب -وزن ٧٢ ك – قد حصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية واللاعب السيد مليجي – وزن ٨٢ك – قد حصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية.

يذكر أن البعثة كانت برئاسة الكابتن وائل عبده علي نائب رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري، ومشاركة كل من الكابتن سيد يونس المدير الفني والكابتن محمد علي المدير الإداري.