تكريم «فايزر» كأكثر الشركات ابتكارًا واهتمامًا بالمريض المصري

كرمت احتفالية bt100 شركة فايزر لكونها واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا واهتمامًا بالمريض المصري، فضلاً عن تكريم الدكتور يسري نوار، المدير العام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية بصفته أحد الشخصيات المؤثرة في دعم خطط وابتكارات تنمية الاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بسوق الدواء وآلية تحفيز الشركات على توزيع وتنوع قاعدة سوق الدواء في مصر، وذلك من أجل توفير أفضل الحلول العلاجية للمواطن المصري دون عناء.

وعقدت الاحتفالية تحت رعاية مجلس الوزراء، وبحضور مجموعة كبيرة من السادة الوزراء ونخبة من رجال المال والأعمال في مصر يتم خلالها تكريم الشخصيات والشركات التي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري.

والذين يتم اختيارهم من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الاقتصاد وقادة الرأي، وذلك وفقًا لمعايير مدروسة وبناءً على بحوث علمية ومنهجية واقعية وضعتها اللجنة للتوصل إلى قائمة المرشحين والفائزين، تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية لإحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية.

يأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود شركة فايزر على مدار أكثر من 60 عامًا في السوق المصري، حيث تسعى الشركة لوضع معايير الجودة والسلامة؛ في اكتشاف وتطوير وتصنيع منتجات الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى تحفيز العاملين في مراكزها البحثية على النجاح وتنمية قدراتهم على خلق ابتكارات وتقنيات جديدة لتعزيز صحة المرضى من أجل توصيل الأدوية للمرضى بشكل أسرع؛ مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة وفق احتياجات السوق المصري والعمل على تحقيقها. الجدير بالذكر أن احتفالية bt100 تعد الحدث الاقتصادي الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر، خلال شهر مايو 2022، لتقييم تجربة الاقتصاد المصري والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي والاسهامات الحقيقية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.