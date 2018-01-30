تكريم علي بدرخان في مخيم يوسف شاهين بمعرض الكتاب

علي راشد استضاف مخيم يوسف شاهين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المخرج السينمائي الكبير على بدرخان، في لقاء مفتوح شهد تكريمه من قبل د. هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب. وبدأت الندوة التي أدارتها الكاتبة والناقدة الفنية…

علي راشد

استضاف مخيم يوسف شاهين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المخرج السينمائي الكبير على بدرخان، في لقاء مفتوح شهد تكريمه من قبل د. هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وبدأت الندوة التي أدارتها الكاتبة والناقدة الفنية علا الشافعي بعرض الفيلم السينمائي “شفيقة ومتولي” لبدرخان، وقام الدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب بتسليم درع الهيئة للمخرج الكبير.

وبدأت الندوة بكلمة الدكتور هيثم الحاج علي عن دور المخرج على بدرخان في السينما المصرية، وما قدمه في الأعمال التي ربما كانت متمردة نوعا ما، ولكنها كانت علامة هامة ومميزة في تاريخ السينما المصرية، كما أن وجوده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين يعد إضافة قوية لأن السينما أحد مصادر القوة الناعمة التيهي شعار المعرض لهذا العام.

وعن كواليس فيلم ” شفيقة ومتولى” قال بدرخان: بعد أن كان من المقرر أن يخرجه المخرج الكبير يوسف شاهين، بدأت العمل به مع الأستاذ سيد عيسى، والذي كان لديه تصور به طموح مخرج كبير، من حيث الشكل والملابس والمكياج الخاص بنجوم الفيلم

وأوضح أن عيسى قام بعمل عدة تحضيرات مع ممثلي العمل لفترة طويلة قبل بدء التصوير، فقد كان تصوره أن يكون العمل في شكل القصة الشعبية ولكن بوجهة نظره، وأعاد الكتابة مع صلاح جاهين الذي كان يعمل مع يوسف شاهين.

وأضاف أنه بعد ثلاث أيام من العمل قرر شاهين أن أكمل الفيلم بدلا منه، وطلبت منه أن أطلع على القصة لكي أراجع تفاصيل العمل

وأشار إلى أن الإضافة التي قام بها في هذا العمل كانت لبعض “المواد” من شغل المولد التي قام بتصويرها سيد عيسى كما كان تصوره لها، موضحًا أن تصوير الفيلم استغرق 6 أسابيع فقط.

وأكد أن وجود الفنان ناجى شاكر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومصمم الاستعراض الشهير” الليلة الكبيرة” يعد إضافة قوية للفيلم

وأوضح أن السينما هي محاكاة للواقع وأكثر ما ينقل الواقع بتفاصيله مقارنة بالفنون الأخرى، ولكن بتصرف ونقل رؤية بقدر الإمكان،لكي يكون بها نوع من التصديق لكى يعيش المشاهد داخل الأحداث وكأنها تحدث الآن.

وأكد أن السينما الآن بها تطور كبير فالفيلم عبارة عن مجموعة من العناصر، وأحد هذه العناصر هو السيناريو، ولكن هناك مونتاج وإخراج وتصوير وموسيقى، وكل هذه العناصر تعود لرؤية المخرج في أسلوب العرض الجديد الذي سيقدم به العمل، موضحًا، أن تقييم فكرة العمل يخص مع الكاتب ومؤلف العمل فقط.