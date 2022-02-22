تكريم طلاب جامعة المنوفية المتميزين في مراكز إبداع مصر الرقمية



اختتم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من البرامج التدريبية المقدمة للشباب بمركز إبداع مصر الرقمية- فرع المنوفية فى عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة وتشمل الأنظمة المدمجة، وتطوير إنترنت الأشياء، ومقدمة للويب، وتطوير برمجيات الأندرويد.

وقد قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بتكريم طلاب الجامعة المتميزين خريجى البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها مركز إبداع مصر الرقمية- فرع المنوفية وذلك خلال فعاليات اللقاء التعريفي الذي أقامه المركز لاستعراض المنح التدريبية المقدمة للشباب من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ ألقت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عبر الفيديو كونفرانس كلمة ترحيبية برئيس الجامعة والحضور والطلاب المكرمين أعربت فيها عن سعادتها بالتعاون المثمر مع جامعة المنوفية منذ بداية إنشاء المركز لدعم التحول الرقمي وتأهيل شباب الجامعة لسوق العمل والحصول على فرص عمل أفضل، مستعرضة ما قام به المعهد هذا العام من إنجاز وما حققه من نتائج من خلال فريق ومنهجية عمل قادرة على تخطى جميع التحديات لاستمرار رسالة المعهد والوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وإتاحة أعداد أكبر من المنح للعام التدريبي القادم.

واستعرض المهندس صلاح عبد المحسن مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمي بالمنوفية ، وأعضاء فريق العمل أنشطة المعهد والبرامج التدريبية المقدمة، وعدد الطلاب الذين تم تدريبهم حتى الآن والبرامج التدريبية ومنح التدريب الاحترافي والمكثف، ومبادرة العمل الحر التي تستهدف تدريب 5000 طالب على مهارات العمل الحر في التخصصات المختلفة حيث تبدأ المرحلة الأولى بتدريب 1000 طالب من كليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والتجارة والهندسة الإلكترونية.

من جانبه أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن مركز مصر للإبداع الرقمي هو صرح تعليمي متميز وأول منصة مصرية للإبداع وريادة الأعمال تنفيذا لخطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في جميع المحافظات بهدف تمكين الإبداع وريادة الأعمال والمساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية، ويتم من خلال هذه المراكز تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير برامج تستهدف تخصصات مهن المستقبل، ومنح تدريبية متخصصة للطلبة والخريجين، ومهارات تعلم ذاتي للتعريف بأسواق العمل المختلفة وفهم خريطة مهن المستقبل التكنولوجية وتعلم المهارات اللازمة لشغل هذه المهن، مؤكدا أن سوق العمل بحاجة إلى المهارات بجانب الشهادات والعمل على تطوير الذات لتحقيق حلمه.



وألقى بعض الطلاب المكرمين كلمة عن تجربتهم في التدريب بالمركز أكدوا فيها على حجم الاستفادة من البرامج التدريبية وكم المعلومات التي حصلوا عليها ومدى تطور مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بشكل أفضل.

واختتم مبارك اللقاء بتفقد معامل المركز وقاعات التدريب ولقاء الطلاب المتدربين، مشيدا بحجم العمل بالمركز الذي كان حلما وتحقق على أرض الجامعة ضمن سلسلة مراكز إبداع مصر الرقمية التي تبنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانعكاس لتعاون جميع الجهات المعنية لنشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب ورواد الأعمال والباحثين والخريجين لدعم التحول الرقمي في شتى القطاعات.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أنشأت مركز إبداع مصر الرقمية داخل الحرم الجامعى لجامعة المنوفية بهدف تأهيل الشباب من طلبة وخريجى الجامعة وجامعات المنطقة المجاورة لسوق العمل المحلى والعالمى، وإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الشباب على الإبداع وريادة الأعمال وذلك في اطار خطة تستهدف نشر مركز ابداع رقمى بكل محافظة.



وتوفر مراكز إبداع مصر الرقمية بيئة محفزة للشباب الذين يريدون اختبار فكرة ما وتعلم المهارات اللازمة لذلك، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات من أصحاب الأبحاث الرائدة التي يمكن تسويقها، وأصحاب الشركات الناشئة الذين يحتاجون لاستشارات ونصائح الخبراء، وتنظم المراكز ورش عمل وأنشطة مختلفة مما يعكس الدور المهم الذي تقوم به الدولة والجامعات في تشجيع ريادة الأعمال والابتكار داخل المجتمع.