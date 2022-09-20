تكريم صلاح السعدني في مهرجان القاهرة للدراما.. قرار مستحق لأيقونة فنية لن تتكرر

قرر القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى التي ستنطلق الأربعاء القادم بحضور كوكبة من نجوم الفن ، تكريم الفنان الكبير المعتزل فنيا منذ فترة طويلة ” صلاح السعدني ” تقديرا لمسيرته ومشواره الفني الطويل في الدراما التليفزيونية والسينما أيضا .

وقدم السعدني الكثير من المسلسلات التليفزيونية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في فترات التسعينات والألفية ، ومازال المشاهد متعلق بها حتى الآن مثل ليالي الحلمية وقدم فيه شخصية ” العمدة سليمان غانم” والتي ترك بها بصمة كبيرة لدى الجمهور العربي ، بالاضافة لمسلسلات أخرى كثيرة وكذلك العديد من الأعمال السينمائية .

سمير الجمل : يكفي أنه قدم في تاريخه الفني الطويل مسلسل أرابيسك وكذلك ليالي الحلمية

يرى الكاتب سمير الجمل أن تكريم صلاح السعدني جاء في توقيت مهم ، خاصة في ظل ظروفه الصحية التي يعاني منها مؤخرا ، لافتا الى أن التكريم سيرفع من روحه المعنوية كثيرا .

وأكد الجمل أن السعدني يعتبر من قمم الدراما المصرية ويستحق هذا التكريم عن جدارة ، وكونه يأتي من نقابة المهن التمثيلية في مهرجان للدراما يضيف قيمة كبيرة للتكريم وكذلك لصلاح السعدني .

ولفت إلى أنه يكفي أنه قدم في تاريخه الفني الطويل مسلسل أرابيسك وكذلك ليالي الحلمية ، وذلك يؤكد لنا أنه بدون مؤلف كبير ومخرج أيضا لن نجد ممثلا محترفا ومهما مثل صلاح السعني ، وهذين المسلسلين للراحل أسامة أنور عكاشة والمخرج اسماعيل عبد الحافظ كصناع ليالي الحلمية ، وعكاشة وجمال عبد الحميد أيضا صناع أرابيسك .

وأشار الى أن الأمر ليس بكم الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان وانما بنوعية ماقدم وتأثيره في الجمهور .

وتمنى من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي ، أن يكرم المهرجان الفنان القدير خالد زكي ، حيث أنه من الفنانين الذين غيروا صورة الفنان لدى الناس وكذلك صورة الفن بالجدية والاحترام ، كان يستحق هذا التكريم ، لاسيما في توقيت مهم بوفاة زوجته لمساندته ودعمه وهو يستحق ذلك لكونه قيمة فنية كبيرة .

حجاج عبد العظيم : كرمه الجمهور باشادته بمشواره الفني وهو أيقونة لن تتكرر

وتحدث الفنان حجاج عبد العظيم عن القدير صلاح السعدني أنه حينما التقى به في مسلسل ليالي الحلمية في فترة التسعينات كان مشجعا له بصورة كبيرة وقال له هاتكون فنان مهم ، وحينما تعاونا معا منذ سنوات قليلة في مسلسل ” الاخوة الأعداء” كان سعيدا به جدا وقال له ” قلتلك انك هاتكون فنان مهم وكبير”.

وكشف عبد العظيم للمال أن الكواليس بينه وبين السعدني ، كانت رائعة وكان يحنو على جميع العاملين معه في المسلسل ويساعدهم ويدعمهم ، إضافة أنه فنان مثقف وواعي للغاية بعناصر العمل الفني والدرامي والديكور والاضاءة وكيفية تظيف الأدوار والمشاهد بصورة سليمة وكيف يوصل الشخصية بصدق للمشاهد .

ولفت إلى أن صلاح السعدني كرمه الجمهور المصري والعربي في مسيرته الفنية الطويلة ، حينما كان يتابع مسلسلاته وأفلامه السينمائية بشغف ويكون سعيدا بها ويشيد بها .

واستطرد قائلا إن تكريم مهرجان القاهرة للدراما للفنان الكبير ماهو إلا بمثابة توجيه الشكر له عما قدم من مشوار فني كبير ومهم ، لكنه لكن يضيف له كأيقونة هامة في تاريخ الدراما المصرية والعربية يصعب أن تتكرر بأعمال كثيرة مثل ليالي الحلمية وأرابيسك وغيرها .

ماجدة خير الله : قدم أعمال درامية مهمة في تاريخه الفني

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن ماقدمه صلاح السعدني فنيا ودراميا يستحق عليه هذا التكريم ، بالاضافة أن أي انسان يحس بمساندة من حوله له في أزماته الصحية والشخصية .

وتابعت قائلة أنه قدم أعمال درامية مهمة في تاريخه الفني ، منها الأصدقاء وكذلك مسلسل سنوات الشقاء والحب وكانت هي كاتبة السيناريو والحوار له والمسلسل الوحيد الذي أخرجه أشرف فهمي ، وليالي الحلمية وأرابيسك ورجل من زمن العولمة .

وأشارت إلى أن أعماله السينمائية كانت قليلة مقارنة بالدراما التليفزيونية ، لكنه قدم فيلما سينمائيا مميزا ” ملف في الآداب ” وأعمال أخرى ، بالاضافة لبعض المسرحيات التي قدمها أيضا كانت ملفتة .