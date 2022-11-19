تكريم سولاف فواخرجي في ختام مهرجان الرباط الدولي

تستعد النجمة السورية سولاف فواخرجي للسفر للمغرب خلال أيام قليلة، من أجل الحصول على تكريمها بختام فعاليات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف المقام حاليًا غدًا 20 نوفمبر الحالي.

ولم تستطع سولاف حضور حفل افتتاح مهرجان الرباط الدولي بالمغرب في دورته السابعة والعشرين ، وسيكرم أيضا الفنانة العمانية فخري خميس والمغربية نورا الصقلي والمغربي فريد الركراكي .

يذكر أيضا أن سولاف فواخرجي تتواجد حاليا في مصر من أجل حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي بدأت 13 نوفمبر الجاري وتنتهي 22 من الشهر ذاته .