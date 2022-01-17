تكريم سوسن بدر بمهرجان أسوان للمرأة ومنحها جائزة «إيزيس للإنجاز»

عن مشوارها الفني الطويل الذي قدمت فيه العديد من الأدوار المميزة في السينما والتلفزيون

يكرم مهرجان أسوان للمرأة في دورته القادمة ، الفنانة سوسن بدر ويمنحها جائزة ايزيس للانجاز عن مشوارها الفني الطويل الذي قدمت فيه العديد من الأدوار المميزة في السينما والتلفزيون منها «سلام ياصاحبي واحكي ياشهرزاد وحب البنات وساعة ونص وأسرار البنات وشمس الزناتي والسفاح والكنز وبلاس تبوسني وحين ميسرة » .

ومن أسباب تكريم سوسن بدر أيضا ملامحها القريبة للملامح الفرعونية المصرية القديمة ، بالاضافة لمشوارها الفني .

دعاء حلمي : سوسن بدر تتميز بأن ملامها مصرية

أعربت الناقدة دعاء حلمي فقالت أن : جيل سوسن بدر ظلم فنيا حقيقة منذ سنوات ، لان اغلبه لم يصبح نجما وهو صغير مثل أنعام سالوسة والراحلة رجاء الجداوي ولطفي لبيب والراحل حسن حسني لعدم نجوميتهم في سن صغير أصبحوا يقدموا أدوار أمهات وأباء في الأعمال الفنية حينما كبروا سنا .

وأضافت ان جيل الكبار مثل حسين فهمي ويحيى الفخراني وعادل أمام والراحل محمود عبد العزيز لم يعد فيه فنانين آخرين وتم تكريمهم جميعا ، فأصبحت معظم المهرجانات الفنية والسينمائية تهتم بتكريم جيل الشباب مثل منى زكي ومنة شلبي وكريم عبد العزيز ، ولم يتم تسليط الضوء على جيل الوسط لتكريمه مثل سوسن بدر وغيرهم .

خيرية البشلاوي : تستحقه عن جدارة

وترى الناقدة خيرية البشلاوي أن سوسن بدر كفنانة من حقها أن تكرم في مهرجان أسوان للمرأة لانها تستحق هذا التكريم جدا ، فهي بركان تمثيل وفنانة وممثلة شاطرة جدا وتحفظ أدوارها جيدا وتقدمها بتميز على الشاشة .

وعن أسباب عدم تكريم فنانة بحجم سوسن بدر في مهرجانات مختلفة السنين الماضية قالت : الأمر يرجع للقائمين على هذه المهرجانات من يكرم الفنانين وماهي الجهة فلايوجد شيئا خارج وقد تكون سوسن بدر ليست من نوعية الفنانين الاجتماعيين والمتملقين حتى تحصل على تكريمات عديدة ، وهذه أشياء قد تكون محبذة للقائمين على المهرجانات برغم انها تستحق هذه التكريم منذ سنين طويلة لكن ليس كل من يستحق التكريم يحصل عليه .