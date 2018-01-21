تكريم سفراء القارة السمراء فى نادى السينما الإفريقية

فى احتفالية مرور عام علي نادى السينما الأفريقية بحضور رئيس صندوق التنمية الثقافية رحاب صبحى :كرم السيناريست السيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، عددا من سفراء القارة السمراء بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا بمناسبة مرور عام على إنشاء نادي ال

فى احتفالية مرور عام علي نادى السينما الأفريقية بحضور رئيس صندوق التنمية الثقافية



رحاب صبحى :

كرم السيناريست السيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، عددا من سفراء القارة السمراء بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا بمناسبة مرور عام على إنشاء نادي السينما الإفريقية وقبل التكريمات

وبدأت الاحتفالية امام مركز الابداع الفني بساحة دار الاوبرا بوصلات رقص لفرقة جنوب السودان ثم غناء لفرقة جميزة داخل القاعة .

وقبل التكريم تم عرض برومو توثيقى لفعاليات العام الأول من نادى السينما الأفريقية بمصر، والذى يعد الأوحد على مستوى العالم الذى يقدم السينما الأفريقية فقط ، وذلك بحضور سفراء رواندا وتنزانيا وجنوب السودان وتونس

كما عرض فيلمان مهمان هما “نحبك هادى” من تونس للمخرج محمد بن عطية من إنتاج المنتجة التونسية درة بوشوشة، والفيلم الروائى القصير “الولى الصالح ” Marabout ” من السنغال للمخرج الحسن سى.

وقدمت الاحتفالية الفنانة ياسمين الهواري التي طلبت من السيناريست سيد فؤاد كلمة فقال : “نحتفى بمرور عام على نادى السينما الأفريقية، وقد بذلنا جهدا كبيرا لخروج هذا المشروع للنور، ونشكر صندوق التنمية الثقافية، ونتمنى أن نصنع سويا حدثا مهما ونكون على قدر مسئولية الرئاسة”.

وقالت عزة الحسينى: “أرحب بكل الحضور الكرام لأن حضوركم دعم لكل جهودنا، وأشكر الدكتورة نيفين الكيلانى على تعاونها معنا فى بداية المشروع”.

وتحدث أيضا فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ودعا الدكتورة نيفين لتكون بجواره، لأنها صاحبة الفضل فى بداية الحدث، وتحدث فى كلمة مختصرة عن السينما وأهميتها.

كما تحدثت الدكتورة نيفين الكيلانى وعبرت عن سعادتها قائلة: “كأننى أحضر عيد ميلاد ابن من أبنائى ولم أتردد عندما عرض على المشروع لأنه مشروع مهم يفتح قنوات للتواصل الفنى، ولذلك أشكر كل القائمين على هذا النادى وأشكر المخرج أشرف فايق لأنه كان من أسباب نجاح المشروع”.

ثم تحدث سفير دولة روندا قائلا: “أقدم شكرى وتقديرى للرئيس عبد الفتاح السيسى” ، مضيفا: “لدينا علاقات طيبة مع مصر

.ثم تحدث سفير تنزانيا عن السينما فى تنزانيا وتاريخها الطويل فى فترة الاستعمار وفترة ما بعد الاستقلال وفى فترة التحرر، والسوق الحرة التي تسمح للقطاع الخاص فى الإنتاج

وأضاف أن “السينما لها عدة أبعاد مهمة جدا، أهمها البعد الاقتصادى والسياسى، ويشرفنى أن فيلم (أسماك الأرض ) كان من الأفلام المهمة التى شاركت فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية”.

كما تحدث السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي عن دور السينما في التقارب بين الشعوب وأشاد بتجربة مهرجان الأقصر في جمع الدول الإفريقية في مكان واحد يربطهم الفن والسينما .

كما تحدث حسن غزالي نائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقي عن الجهد المبذول في المهرجان الذي بدأ قبل سبع سنوات والذي نرى نتائجه اليوم .

كما تحدثت إجلال عبد الحليم مسئول الإعلام بمندوبية الاتحاد الإفريقي بالقاهرة وأعلنت عن مهرجان عربي أفريقي يضم الدول العربية الإفريقية ويسعى للتعاون مع مهرجان الأقصر وهو ما لاقى ترحيب شديد من إدارة المهرجان .

وتحدث أيضا السيد رئيس جالية جنوب السودان وتمنى مشاركة دولته بفيلم في المهرجان في العام القادم لما له من أهمية كبيرة لفن السينما كقوة ناعمة ومؤثرة .

وتم تكريم عدد من الدول المشاركة ( رواندا – تنزانيا – كينيا – تونس – جنوب السودان ) .

وطلب سيد فؤاد بنشر نادي السينما الإفريقية بمراكز الابداع بالمحافظات ووافق د. فتحي عبد الوهاب ريس قطاع صندوق التنمية الثقافية على ذلك على أن يبدأ بمحافظتي الاسكندرية والأقصر .

يذكر أن نادى السينما الأفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وانطلقت أولى فعالياته فى 9 يناير من العام الماضى 2017 والذى افتتحه الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق

وهو أول نادى للسينما الأفريقية فى القارة السمراء، ويهدف لفتح نوافذ للفيلم الأفريقى بإنشاء أفرع للنادى فى الدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك فى محافظات مصر المختلفة.

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الأقصر فى الفترة من 16 إلى 22 مارس 2018 بدعم ورعاية وزارة الثقافة، ويشارك فى الدعم وزارات السياحة والخارجية