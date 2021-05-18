تكريم «ساميت» للحلول التقنية بـ 3 جوائز من شركات عالمية

أعلنت شركة ساميت للحلول التقنية STS عن حصولها مؤخرا على ثلاث جوائز من شركات عالمية هي “هواوي، أوراكل ، Anixter” حيث يأتي هذا التكريم نتيجة حجم الأعمال والمشروعات المشتركة مع الشركات الثلاث خلال عام 2020 .

وتعقيبا على هذا التكريم ، أعربت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية عن سعادتها بهذا الاختيار والتكريم، حيث حصدت الشركة هذه الجوائز خلال عام 2020 الذي يمثل تحديًا لجميع الشركات والمؤسسات نتيجة انتشار فيروس كورونا ، مؤكدة أنه رغم هذه التحديات إلا أن الشركة واصلت نموها ونجاحاتها المشتركة في تنفيذ عدد ضخم من المشروعات في قطاعات حيوية.



وأضافت أن الحصول على Huawei Award جاء خلال حفل Huawei Enterprise “New Value Together 2021” وتعد جائزة برنامج ترويج التخزين من هواوي نتيجة لمساهمتنا في المشروعات الضخمة خلال عام 2020 ، فبغض النظر عن الوباء COVID-19، قاومت شركة Huawei وشركاؤها في عام 2020 الظروف والتحديات وتمكنوا من ضمان مساهمتهم في السوق المصرية وفازوا بصفقات مجيدة.



وتابعت أنه تم أيضا تكريم فريق عمل الشركة بالحصول على جائزة الأعمال Anixter Business Award وذلك تقديرا لحجم أعمال ساميت الضخم مع Anixter فى 2020 ، كما حصدت الشركة تكريما آخر من شركة اوراكل العالمية Oracle Partner Network Certificate وحصلت الشركة على هذا التكريم نتيجة الخبرة في التكامل المعتمد على حلول اوراكل للضيافة في شبكة شركاء أوراكل.

يذكر أن شركة ساميت للحلول التقنية نجحت في تحقيق نموا في حجم أعمالها خلال عام 2020 بلغ 15% بينما بلغت نسبة النمو في الأرباح أكثر من 30% رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد -19) على الكثير من القطاعات الاقتصادية في السوق المصرية.

وفازت الشركة خلال العام الماضي بتنفيذ عدة مشروعات حيوية مثل مشروع تطوير مركز بيانات مصلحة الضرائب بلاظوغلي، ومشروع منظومة الاستعلام الضريبى والإقرارات الضريبية التابع لوزارة المالية، تطوير وتحديث مركز خدمة العملاء لبنك الإسكندرية ، منظومة الصيانة والدعم الفني لمركز بيانات مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، شبكة تأمين وحجز التذاكر لـ ZED Park فى حديقة ZED وفى قطاع الاستثمار العقاري نفذت الشركة شبكة اتصالات متكاملة لمشروع Sky Park لشركة SKY-CTS فى الشيخ زايد، ومنظومة التيار الخفيف بأبراج ZED فى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.