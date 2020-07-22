تكريم رئيس بوابة مصر للعالم الرقمية في مهرجان المرأة العربية للإبداع (صور)

عن دورها في خدمة المجتمع من خلال تقديمها لحلول رقمية ابتكارية

كرمت إدارة مهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته الخامسة التي عقدت يوم 20 يوليو الجاري الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبوابة مصر للعالم الرقمية عن دورها في خدمة المجتمع من خلال تقديمها لحلول رقمية ابتكارية.

عقد المهرجان تحت شعار “تحديات التحول الرقمي للتنمية الشاملة في ظل كوفيد -19” وتحت رعاية ضيف شرف المهرجان الشيخة سهيلة بنت سالم الصباح من دولة الكويت، و الدكتور حسن راتب الرئيس الشرفي للمهرجان مالك قناة المحور الفضائية، وبمشاركة حوالي 100 من المسؤولين والخبراء والمستشارين في جميع المجالات العلمية والتعليمية والاقتصادية والصحية والإعلامية من الدول العربية ونواب مجلس النواب ومنظمات دولية وعربية ورجال الإعلام والفن ومؤسسات المجتمع المدني.

وكانت الدكتورة ميناس إبراهيم EG GATE قد شاركت بورقة عمل عن تنشيط السياحة المصرية عبر تقنية العالم الافتراضي VR وتنشيط التجارة الإلكترونية لزيادة التصدير للمنتجات المصرية، وتحدثت عن عملها الدؤوب على مدار ما يقرب من 8 سنوات حتى أنشئت أول منصة قومية “رقمية” تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف هذه المنصة الي تسويق مصر عالميا من خلال منظومة تجارة الكترونية مدمجة بمنظومة دفع الكترونية ومخدومة بشبكة لوجستية عالمية