تكريم رئيس بنك التعمير والإسكان لدوره الريادى فى نشاط التمويل العقارى

بدور إبراهيمتم تكريم فتحي السباعي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ضمن أربعة من أبرز الشخصيات التي كان لها دور مباشر وهام في تطوير هذه المنظومة من خلال دعمهم المستمر لها وجاء تكريم سيادته كأول رئيس مجلس إدارة لأول شركة تمويل عقاري بمصر، ولما لسيادته من دور ريادي في ال

بدور إبراهيم

تم تكريم فتحي السباعي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ضمن أربعة من أبرز الشخصيات التي كان لها دور مباشر وهام في تطوير هذه المنظومة من خلال دعمهم المستمر لها وجاء تكريم سيادته كأول رئيس مجلس إدارة لأول شركة تمويل عقاري بمصر، ولما لسيادته من دور ريادي في المساهمة في وضع تعديلات جوهرية وتيسيرات مباشرة بقانون التمويل العقاري مما ساهم في بدء تفعيل القانون والعمل به.

وصرح السباعى بأن خدمة التمويل العقاري بدأت فكرتها الاولي منذ عام 2001 واستغرق صدور اللائحة التنفيذية المنظمة له جهودا مضنية وعملا شاقا حتى ظهرت للنور 2003 بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات المعنية بهذا النشاط لوضع أسس التقييم وأسس عمل الوكلاء والوسطاء الماليين.

وأضاف أنه في هذا الإطار تم انشاء اول شركة للتمويل العقاري في مصر ” شركة الاولي “حيث استغرق الانتهاء من اول عملية تمويل من خلالها عاما كاملا ظهرت فيها بعض أوجه القصور والمعوقات لعملية التمويل العقاري ولعل أبرزها:

– عدم تسجيل الوحدات المطروحة للتمويل (وجرى العمل على اجراء بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية الحالية ليمكن التعامل على قبول الوحدات القابلة للتسجيل)

– ارتفاع سعر الفائدة حتى الآن وجاءت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري التي انطلقت عام 2014 للتخفيف من حدة أسعار الفائدة المرتفعة فقد اتاحت المبادرة لشريحة كبيرة من المواطنين والشباب من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الحصول على تمويل لوحداتهم بأسعار نسب مميزة جدا تتراوح بين 5 %، 7 % و10.5 %

– وكان لبنك التعمير والإسكان دور الريادة في هذا المجال، ويعد من اهم المؤسسات المالية التي تبنت ودعمت هذا النشاط وحققت فيه نجاحات غير مسبوقة.

ومن خلال المشاركة الفعالة في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري منذ عام 2014 ، قام البنك بتمويل 50% من عملاء القطاع المصرفي اللذين تم منحهم تمويلا على مستوى الدولة وساهمت شركتا التعمير للتمويل العقاري ( الأولى ) و (سكن ) للتمويل العقاري بدور مهم وبارز في هذا المجال من خلال تعاملهم مع جميع فئات المجتمع من محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة الى أصحاب الدخول المرتفعة ليتوج مجهوداته ونجاحاته في هذا المجال بحصوله على جائزة افضل بنك عربي متخصص في فى هذا النشاط عام 2016 من اتحاد المصارف العربية ونفس الجائزة عامى 2017 – 2018 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ليتوج على عرش التمويل العقاري المصري والعربي لثلاث أعوام متتالية.