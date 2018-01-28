تكريم رئيس بنك الاتحاد الوطنى – مصر ضمن قائمة وورلد فاينانس 100

ضمت القائمة 100 من أفضل المساهمات المتميزة للأفراد والشركات حول العالمسهير علىتم تكريم الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني محمد نصر عابدين ضمن قائمة جوائز مجلة "وورلد فاينانس" المرموقة والمتخصصة في الصناعة المالية والمصرفية العالمية لأفضل 100 مشاركة من الأفراد والشركات المتميزين لعام 2017.&nbs

ضمت القائمة 100 من أفضل المساهمات المتميزة للأفراد والشركات حول العالم

سهير على

تم تكريم الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني محمد نصر عابدين ضمن قائمة جوائز مجلة “وورلد فاينانس” المرموقة والمتخصصة في الصناعة المالية والمصرفية العالمية لأفضل 100 مشاركة من الأفراد والشركات المتميزين لعام 2017.

وتعد “وورلد فاينانس” من أهم المجلات المالية العالمية المستقلة التي توزع خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا من 23-26 يناير 2018.

وقال محمد نصر عابدين “من دواعي سروري أن أتلقى هذه الجائزة المميزة باعتبارنا أحد أفضل المؤسسات المصرفية في المنطقة. تكريمنا من قبل جهة عالمية مستقلة يعكس تفوقنا المستمر وثبات أدائنا خلال الفترة الماضية.”

وتضاف هذه الجائزة إلى سجل بنك الاتحاد الوطني المميز، وتؤكد مرة أخرى مكانة البنك في السوق الإماراتية، بوصفه الإختيار الأفضل للعملاء، سواءً كانوا أفرداً أو شركات، الأمر الذي يعكس النشاط المتنامي للبنك وسعيه الدائم لتلبية احتياجات العملاء.” أضاف السيد عابدين

وخلافًا لمؤسسات “فوتسي 350 للمصارف” و”ديلويت فاست 500″، تقوم قائمة “وورلد فاينانس 100” بتكريم تلك الأسماء التي كانت مؤثرة برؤيتها وتفوقها على المشهد العام لمفاهيم صناعات المال والأعمال والتكنولوجيا.