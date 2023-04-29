تكريم حسين فهمي في افتتاح مهرجان «مالمو للسينما العربية» (صور)

افتتحت خلال الساعات الماضية الدورة الثالثة لمهرجان مالمو للسينما العربية بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما العرب والاسكندنافيين.

وتم تكريم النجم القدير حسين فهمي بحفل الافتتاح الذي أقيم أمام مبنى بلدية مالمو التاريخي وذلك تقديرا لمشواره الفني الكبير الذي تجاوز 50 عاما حتى الآن.

ومن نجوم السينما العربية الذين حرصوا على حضور حفل الافتتاح : هنا شيحه من مصر، ونيكولا معوض وندى أبو فرحات وشادي حداد وكارول عبود من لبنان، وبراء عالم وأيمن مطهر من السعودية، ومنصور الفيلي من الإمارات، وتيسير إدريس من سوريا.

وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم افتتاح المهرجان “حُمّى البحر المتوسط” للمخرجة الفلسطينية مها حاج، في عرضه السويدي الأول بعد جولة ناجحة في المهرجانات بدأها بالعرض في مهرجان كان السينمائي العام الماضي ضمن مسابقة نظرة ما، حين حصل الفيلم على جائزة أحسن سيناريو، قبل أن يبدأ رحلة شارك فيها بمهرجانات عديدة من بينها شيكاغو وسراييفو وطوكيو وهونغ كونغ وساو باولو.