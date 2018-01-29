تكريم جهينة ضمن قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصرية لعام 2017

المال - خاص كُرمت شركة جهينة كواحدة من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة لعام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن استفتاء مؤسسة أموال الغد الاقتصادية الذي جاء على هامش احتفالية المؤسسة السنوية تحت عنوان "قمة مصر للأفضل". وأضافت الشركة…

المال – خاص



كُرمت شركة جهينة كواحدة من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة لعام 2017 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن استفتاء مؤسسة أموال الغد الاقتصادية الذي جاء على هامش احتفالية المؤسسة السنوية تحت عنوان “قمة مصر للأفضل”.

وأضافت الشركة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أن التكريم يدعم ريادتها في مجال الصناعات الغذائية، وسعيها الدائم في تقديم أفضل المنتجات ذات المعايير العالمية، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها التي تتوافق مع الأجندة القومية للتنمية المستدامة من خلال تعزيز المنتج المصري وقدرته على منافسة كبرى الشركات العالمية.

جاء المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وشهد حضور مجموعة من الوزراء ومشاركة نحو800 قيادة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية.

وألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

كما عقدت جلسة خاصة لمناقشة «الثقة في المستقبل» بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، لاستعراض تطورات مناخ الأعمال في مصر خلال الفترة الأخيرة على إثر القرارات الإصلاحية التي أتخذتها الدولة والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على حجم أعمال الشركات المختلفة في المستقبل القريب، على نحو يساعد على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

وفي السياق ذاته أعرب صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة “جهينه” عن فخره بتواجد شركته للسنة الثالثة على التوالي ضمن قائمة أفضل 100 شركة عاملة في مصر، منوهًا بدور الشركة البناء فيما يتعلق بمبادرات التنمية المستدامة والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة.