تكريم جابر نصار في المؤتمر العربي لأمن المعلومات

سمية كمالكرم تامر محمد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، أثناء انعقاد المؤتمر العربى لأمن المعلومات، وذلك بحضور وزير المالية الأسبق حسام الجمل.وأكد محمد على أهمية الاهتمام لأمن المعلومات فى الفترة المقبل، وفى ظل التقدم التكنولوجي المستمر.يذ

سمية كمال

كرم تامر محمد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، أثناء انعقاد المؤتمر العربى لأمن المعلومات، وذلك بحضور وزير المالية الأسبق حسام الجمل.

وأكد محمد على أهمية الاهتمام لأمن المعلومات فى الفترة المقبل، وفى ظل التقدم التكنولوجي المستمر.

يذكر أن المؤتمر العربي لأمن المعلومات، تحت رعاية وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا، في إطار التعريف بالجرائم الإلكترونية وكيفية مكافحتها، بحضور وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، وعمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، وعدد من المحافظين السابقين.