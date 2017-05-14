تكريم الفنانين الفائزين في سمبوزيوم النحت الأول 2017 بنادى المقاولون

المال- خاص:

اختتمت فعاليات سمبوزيوم النحت الأول 2017 الذي استضافه نادى المقاولون العرب خلال الفترة من 18 – 28 أبريل الماضي تحت شعار ” السلام – الحضارة – السلم العالمى”.

وقام الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب والدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية بتكريم الفنانين المشاركين فى السمبوزيوم وعددهم 13 فنان من مختلف كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية بجامعات مصر بحضور حشد كبير من الفنانين التشكيليين والنحاتين والشخصيات العامة ونواب وأعضاء مجلس إدارة المقاولون العرب.

وقال وزير الثقافة إن الفن أهم وسائل تقارب شعوب العالم والعيش فى سلام، موضحا أن هذا السمبوزيوم هو تواصل لأجيال ومحاولة لاستعادة ذاكرة حضارة7 آلاف سنة وحياة الفنان المصرى القديم الذى اختارأصعب خامة نحتية ليسجل تطور حضارته لتظل خالدة على مدى التاريخ ووجه الوزيرالشكر إلي المقاولون العرب علي هذه المبادرة الكبيرة متمنياً استمرارها خلال السنوات القادمة وطالب الشركات المصرية أن تحزو حزوها في الاهتمام بالبعد الثقافي لفن النحت والأنشطة الثقافية المختلفة، كما وجه التحية الى الفنانين المشاركين بالسمبوزيوم.

وفي كلمته أكد المهندس محسن صلاح خلال الاحتفال أن النهضة الحضارية التي تشهدها مصر حالياً من إقامة مدن جديدة وتخطيط عمرانى تشارك فيه شركة المقاولون العرب مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرهما تحتاج إلي وضع لمسة فنية إبداعية لفنانينا العظام للإرتقاء بالذوق العام بميادين وشوارع هذه المدن الجديدة ,مشيراً أن حضارتنا العريقة أقيمت على فن النحت ونحن الأن فى أمس الحاجة لنستمد من ماضينا العريق ومستقبلنا المشرق كل مايدعو إلى إستعادة روح الجمال والإبداع فى واقعنا المعاصر ونشر ثقافة الجمال فى كافة ربوع الوطن.

كما وجه الدكتور محمد زينهم الشكر إلى المقاولون العرب على استضافتها لهذا الحدث الأول من نوعه بالقاهرة وقدم شكره لرعاه السمبوزيوم لتبني هذه الفعاليات وقال: أن هذا الحدث يعد لوناً من ألوان الثقافة الإنسانية تقدم إليه أكثر من 30 فناناً من داخل وخارج مصر ووقع الإختيار على 13 فنان فقط من خلال لجنة التحكيم التى تضم عمداء ورؤساء أقسام وأساتذة النحت من كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية من مختلف الجامعات المصرية.