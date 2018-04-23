تكريم الصحفيين المصريين فى الاحتفال المائة والعشرين بعيد الصحافة الكردية

أمانى العزازىكرم شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني بالقاهرة، مساء أمس، الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ممثلا عن النقابة، والمخرج على بدرخان، فى الاحتفال بالذكرى المائة والعشرين بإصدار أول صحيفة كردية ناطقة بالعربية بالقاهرة، فى 22 أبريل 1898 وهو عيد الصحافة الكردي

أمانى العزازى

كرم شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني بالقاهرة، مساء أمس، الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ممثلا عن النقابة، والمخرج على بدرخان، فى الاحتفال بالذكرى المائة والعشرين بإصدار أول صحيفة كردية ناطقة بالعربية بالقاهرة، فى 22 أبريل 1898 وهو عيد الصحافة الكردية.

وقال شيركو حبيب إن مصر ظلت طوال تاريخها تحتضن الأكراد وتحترم حقوقهم، داعيا إلى تعاون مشترك أكبر فى العمل الصحفى بين نقابتى الصحفيين بمصر وإقليم كردستان العراق.

وأكد الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس على دور الأكراد فى دعم وحدة الأمة العربية والإسلامية فى منحنيات مهمة فى تاريخها، فيما شدد الكاتب الصحفى سيد عبد الفتاح على ضرورة اهتمام الصحافة المصرية بقضايا إنسانية مشتركة تجمع شعوب المنطقة فى مواجهة مطامع الغرب.

ونوه الكاتب الصحفى والنائب أسامة شرشر، إلى ضرورة تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين المصري والكردى خلال الفترة المقبلة، مشيدا بتبني مصر حقوق الأكراد كاملة داخل عراق تعددي، فيما لفت الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى مواقف الأكراد المشرفة تجاه الكيان الصهيونى ودعمهم لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وطالب الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، بهامش أوسع للحريات الصحفية والإعلامية والثقافية فى العالم العربي، داعيا إلى حماية الصحافة الورقية فى أزماتها المعاصرة وابتعاد اتحاد الصحفيين العرب عن الدور البروتوكولى ليكون حاميا للحريات الصحفية، فيما شدد أحمد على مندوب السفارة العراقية، احترام حقوق الأكراد داخل وطن موحد، لافتا إلى ثراء التجربة الصحفية الكردية.

يشار إلى أن أول صحيفة كردية صدرت فى القاهرة وطبعتها دار الهلال تحت عنوان: “كردستان” بعد أن منعت الدولة العثمانية ظهورها، وترأس تحريرها مقداد مدحت، وصدر 33 عددا منها فى القاهرة ولندن وجينيف.