تكريم الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة على التأمين عن مسيرة عمله بالقطاع 50 عامًا

نظم الاتحاد المصري للتأمين حفل تكريم لرئيس هيئة الرقابة على التأمين الأسبق عزت عبد الباري؛ أحد أهم رموز ورواد صناعة التأمين بالسوق المصرية والأفروأسيوي والذي أثري صناعة التأمين على مدار 50 عامًا في مسيرته.

وجاء التكريم يوم الأحد السابع والعشرين من الشهرالجاري، في أطار التقليد الذي اتبعه الاتحاد خلال السنوات الماضية، لتكريم قيادات ورواد قطاع التأمين.

وعرض بحفل التكريم فيلم تسجيلي، تضمن السيرة الذاتية لعزت عبد الباري، ولقطات تذكارية من أرشيف الاتحاد المصري للتأمين خلال مسيرته المهنية الطويلة بخدمة صناعة التأمين، بحضور رواد صناعة التأمين المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وعبر علاء الزهيري؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، في كلمته عن مدى التقدير لعزت عبد الباري، لما قدمه من إسهامات في خدمة التأمين والاقتصاد المصري.

وألقى رواد قطاع التأمين بمصر بإلقاء بعض كلمات الشكر له على مجهوداته المميزة والفارقة قطاع التأمين، كما استعرض بعض المتحدثين ذكرياتهم الخاصة والمهنية مع عبد الباري.

وتحدث عبد الرؤوف قطب؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين سابقًا، وعادل موسى؛ رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين، وعمر جودة؛ العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، وأحمد عارفين؛ العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي -ممتلكات- سابقًا.

وكان عزت عبد الباري قد شغل عديدًا من المناصب، منها نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، ورئيس شركة الشرق للتأمين، كما ترأس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، و كان أول رئيس لمجمعة تأمين الأخطار النووية منذ إنشائها، وتولى منصب أمين عام الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

كما شغل عديدًا من المناصب السياسية والاقتصادية، منها مدير مكتب وزير الصناعة للشئون المالية والاقتصادية، وعضو مكتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية والإنتاج، وعضو مكتب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وتقييم الأداء.