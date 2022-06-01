تكريم الدكتور هاني عازر لجهوده في الإعداد لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

كرمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، الدكتور مهندس هاني عازر خبير الأنفاق المصري والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، للدور المهم الذي قام به و الجهد الكبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية لمؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال يومي ٣١ مايو ١ يونيو الجاري.

مكرم: الدكتور عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

وقالت وزيرة الهجرة إن الدكتور عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه حيث قام بالترشيح والتنسيق والتواصل مع العديد من الجهات والشركات العالمية، و خبرائنا بالخارج، للمشاركة في المؤتمر .

وأشارت إلى أنه لم ينس وطنه الأم، ومصر فخورة به بما حققه من إنجازات عالمية فهو مصري استطاع تحقيق الكثير خلال فترة إقامته وعمله بالخارج .

وظل قلبه مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء، ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن إسهام علمائنا و خبرائنا بالخارج يؤكد أن جذورنا في مصر و حريصون على نهضتها و انطلاقها بقوة في طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التي تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.

عازر: «مصر تستطيع» همزة الوصل بين الخبراء والعلماء المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم

ومن جانبه، أكد المهندس هاني عازر فخره واعتزازه للمشاركة في الإعداد لمؤتمرات مصر تستطيع والتي نجحت في أن تكون همزة الوصل بين الخبراء والعلماء المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم.

وأشاد بدور وزارة الهجرة في التواصل الدائم مع الخبراء والعلماء وإدماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض الدولة المصرية.

في ظل الرؤية والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجمهورية الجديدة التي تجمع كافة المصريين وتعطي الفرصة لهم جميعًا للمشاركة في تنمية وطنهم.