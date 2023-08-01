تكريم «الجونة» للمخرج مروان حامد.. جائزة مستحقة لظاهرة سينمائية

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منح جائزة الإنجاز الإبداعي لأول مرة في الدورة السادسة التي تقام في أكتوبر القادم ، لمخرج سينمائي شاب وهو ” مروان حامد” ، بعد أن كانت هذه الجائزة تمنح دائما لأحد نجوم السينما المصرية خلال السنين الماضية ، وذلك في تقليد جديد لمهرجان الجونة السينمائي .

وقدم مروان حامد مشوارا سينمائيا مليئا بالعديد من الأعمال الفنية السينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى المشاهدين وصناع السينما المصرية والعربية ، مثل أفلام ” عمارة يعقوبيان” و” ابراهيم الأبيض” و” تراب الماس” و” الأصليين” وكذلك آخر أفلامه للنجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز ” كيرة والجن” .

عماد يسري :منحه جائزة الإنجاز الإبداعي من الجونة السينمائي أمرا مستحقا له

بدوره، أكد الناقد عماد يسري للمال أن المخرج السينمائي مهم لأي عمل فني سينمائي ، فلولا هذا المخرج لن ينجح نجوم السينما في الظهور بصورة جديدة للمشاهد .

وتابع قائلا أن المخرج هو قائد العمل السينمائي ، فلو لم يملك رؤية فنية جيدة لن تحقق الأفلام نجاحا كبيرا ، وذلك ماستطاع تحقيقه المخرج مروان حامد في مسيرته الفنية .

فالمخرج دائما يبحث عن الاختلاف والتجدد ولم يكرر نوعية أفلامه السينمائية ، وكان مغازلا للجمهور بشباك التذاكر والنقاد بنجاح أفلامه السينمائية في وقت واحد وفق” يسري ” .

وشدد أيضا على منحه جائزة الانجاز الابداعي من الجونة السينمائي أمرا مستحقا له ، بعد العديد من الأعمال السينمائية الهامة التي أصبحت خالدة في ذاكرة صناعة السينما المصرية وأبرزها ” عمارة يعقوبيان” و” كيرة والجن” وغيرها من الأفلام السينمائية الهامة في تاريخ السينما المصرية .

محمود قاسم : مروان حامد يمثل ظاهرة سينمائية حقيقية وواضحة تستحق هذا التكريم

ويرى الناقد السينمائي محمود قاسم أن هذا التكريم الممنوح للمخرج السينمائي مروان حامد ، هو تشجيع له ليستمر في تقديم نفس نوعية الأفلام التي قدمها للجمهور خلال السنين الأخيرة منذ فيلم ” عمارة يعقوبيان” و” كيرة والجن” مؤخرا والفيل الأزرق 1 و2 للنجم كريم عبد العزيز، لمواجهة الفن الردئ الذي يقدم في بعض الأفلام السينمائية .

وأكد أن مروان حامد يمثل ظاهرة سينمائية حقيقية وواضحة تستحق هذا التكريم ، فهو امتداد لعائلة فنية ومثقفة فوالده الكاتب الراحل وحيد حامد ووالدته الاعلامية زينب سويدان .

وتابع قائلا أن تكريم مهرجان الجونة السينمائي لمخرجا أمرا مهما ، مثلما يكرم نجوم السينما طيلة الوقت ، حيث أن صناعة السينما مثلما يكون النجم مهما فكذلك المؤلف والمخرج مهمين أيضا ومن المميز الاحتفاء بهم .

ماجدة خير الله :تألق كثيرا في أفلام ” الأصليين ” و” عمارة يعقوبيان” و” تراب الماس

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله على هذه الخطوة قائلة إن مروان حامد استطاع ترك بصمة حقيقية في السينما المصرية منذ أول فيلم قدمه ، ولايوجد مخرجا في جيله يملك الحالة الابداعية التي ظهرت من مروان حامد في أولى أعماله السينمائية .

ونوهت إلى أنه مخرج سينمائي مهما في جيله وماسبقه ، وللأسف بعد المخرج شريف عرفة والراحل أسامة فوزي لم يعد هناك جيل من المخرجين السينمائيين المميزين مثل مروان حامد.

وأكدت أنه تألق كثيرا في أفلام ” الأصليين ” و” عمارة يعقوبيان” و” تراب الماس” كان رائعا ، ويملك ميزة أيضا أنه قادر على ادارة الممثلين والنجوم برغم كثرتهم في الفيلم السينمائي ، كما ان فيلمه السينمائي الأخير ” كيرة والجن” كان مميزا جدا وحقق له قفزة جيدة في مشواره الفني .

وعن منح جائزة الانجاز الاإداعي من مهرجان الجونة لأول مرة لمخرجا قالت : يجب أن نتخلص من أن يكون المكرم نجما سينمائيا ، لأن الإبداع يمكن أن ينتج عن مدير تصوير أو مخرجا ويجب النظر للسينما كصناعة ولايكون النجم هو البارز فقط ، ونظل نبحث عن اسم نجم جيد لمنحه جائزة.

وأوضحت أنه كرم سابقا في مهرجان الجونة أنسي أبو سيف وذلك أمرا رائعا أن يتم التفكير في صناع السينما الحقيقيين وليس النجوم فقط .