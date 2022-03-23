تكريم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على هامش مؤتمر متناهى الصغر

كرًم الاتحاد المصرى للتأمين “الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” على هامش مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي و التنمية المستدامة وذلك لدور الجمعية الفعال فى مجال التأمين متناهى الصغر

وقام علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بتكريم مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب لدور الجمعية فى تنمية أعمال هذا النوع من التأمين تماشيآ مع مبادئ الشمول المالى ولمشاركة الجمعية فى المؤتمر الاول للتأمين متناهى الصغر .

ومن المعروف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أنشئت من أجل تأمين مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علاوة على وجود جهاز تنمية المشروعات كظهير استيراتيجى لها وهو ما ساهم فى نمو مضطرد لحجم أعمالها سنويا فى هذا الصدد

فريق عمل الجمعية المصرية للتأمين التعاونى

وتستعد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الدخول فى مرحلة جديدة تستهدف توسيع نطاق تغطياتها للتمويلات متناهية الصغر، وتوفير المنتجات التأمينية اللازمة لها والآليات المطلوبة لترويجها بطرق غير تقليدية، بهدف المساهمة فى إستيراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة.

الجمعية تستهدف 750 الف عميل متناهى الصغر خلال 3 سنوات

وفى تصريحات سابقة للعضو المنتدب للجمعية مصطفى أبو العزم أن محفظة أقساط التأمين متناهى الصغر بــ”جمعية التأمين التعاونى ” منذ تأسيس إدارة متخصصة لهذا النشاط بلغت 6.8 مليون جنيه وتخطط لجلب حصيلة أقساط تصل إلى 20 مليونا خلال 3 سنوات وذلك باعتباره مولد نمو لايستهان به فى تنمية أعمال الشركة وتعظيم قاعدة عملائها.

وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية فى حاليا لديها محفظة متناهى الصغر تصل إلى %20 من الحجم الكلى لأعمالها وتسعى لمضاعفتها بنهاية العام المالى 2024 لتبلغ %40 من خلال تكثيف التعاقدات مع الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر وهو ماتسعى إلى ترتيبه من خلال الاعتماد على خبراتها ثم علاقاتها القوية معيدى التأمين المتخصيين فى إعادة خطر التأمين متناهى الصغر

ولفت العضو المنتدب للجمعية الى أن جمعيته تخدم فى الوقت الحالى 250 ألفا ونسعى إلى توسيع نطاق خدماتنا التأمينية لتشمل 750 ألف عميل خلال 3 سنوات.

4 منتجات بحوزتها و3 اخرى جديدة قريبا فى السوق

وأوضح أن الجمعية لديها 4 منتجات تأمين ضمان مخاطر عدم السداد لمتناهى الصغر معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية الأولى وتم التوصل فعليا إلى تصميم 3 منتجات تأمين متناهى الصغر اخرى سوف يتم التقدم بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوعين فقط بغرض اعتمادها من إدارة المنتجات وطرحها قبل نهاية العام المالى الجارى وهى توفر تغطيات متميزة ومختلفة للغاية وستلبى احتياجات الكثير من أصحاب هذه النوعية من المشروعات.