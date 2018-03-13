تكريم البنك المصري للصادرات لمساهمته الفعالة في التنمية المجتمعية

المال- خاصفي احتفالية كبرى أقامتها مؤسسة مصر الخير لتكريم شركاء التنمية، تم تكريم البنك المصري لتنمية الصادرات ممثلا في الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة، تقديرًا لمساهمته في إنشاء وتطوير وتجهيز وتشغيل خمسة مدارس مجتمعية بقرى إسنا بمحافظة الأقصر، وكذا تغطية كل المصروفات الدراسية لطلاب تلك

المال- خاص





في احتفالية كبرى أقامتها مؤسسة مصر الخير لتكريم شركاء التنمية، تم تكريم البنك المصري لتنمية الصادرات ممثلا في الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة، تقديرًا لمساهمته في إنشاء وتطوير وتجهيز وتشغيل خمسة مدارس مجتمعية بقرى إسنا بمحافظة الأقصر، وكذا تغطية كل المصروفات الدراسية لطلاب تلك المدارس والتي تشمل الأدوات والكتب المدرسية، والمناهج التعليمية، والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وكذلك برامج التوعية.

وقام فريق من البنك بزيارة ميدانية لتلك المدارس بعد تطويرها وتجهيزها وتحويلها لبيئة صالحة للدارسة والتعلم، والذي لاحظ الفرق الكبير الذي أحدثته عملية التطوير، خاصة أنه سبق لهذا الفريق زيارة تلك المدارس قبل التطوير والتجهيز، وهو الأمر الذي شجع البنك على المضي قدمًا في الشراكة مع مؤسسة مصر الخير، باعتبار أن تطوير تلك المدارس يعتبر بمثابة نواة لتطوير مجموعة أخرى من المدارس المجتمعية في الوجه القبلي.

ويحرص البنك على التركيز على القرى الفقيرة في محافظات الصعيد التي لا تحظى بوجود مدارس في المناطق المحيطة أو المجاورة، مما يؤدي إلى ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك سعيًا من البنك للتوسع في إنشاء المدارس لاستيعاب الأطفال ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة؛ إيمانًا منه بقضية التعليم الذي يعتبر الدعامة الأساسية لعملية التقدم والتطور خلال المرحلة المقبلة، وسيستمر البنك في دعم التعليم من خلال الدعم المادي والمعنوي ونشر الوعي المصرفي.