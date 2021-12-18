ثقافة وفنون

تكريم الباحثين المشاركين في المحاور الفكرية بالمهرجان التجريبي (صور)

كرم الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كل الباحثين الذين شاركوا بأبحاثهم خلال الندوات و المائدة المستديرة التي كانت ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين
سلوى عثمان 9:57 م, السبت, 18 ديسمبر 21 9:57 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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كرم الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كل الباحثين الذين شاركوا بأبحاثهم خلال الندوات و المائدة المستديرة التي كانت ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين ، وجاء هذا التكريم في ختام المحاور الفكرية اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 بالمجلس الأعلى للثقافة . 

مكرمين من مصر والدول العربية والأجنبية

وكان من المكرمين الباحثين  : د. ويلي برجر من ( بلغاريا ) د.عجاج سليم من ( سوريا )  ، مجدى محفوظ من ( مصر / الإمارات ) ، د. محمد المديوني ( تونس )  ، د.خزعل الماجدي ( العراق / أمستردام )، د. نجوى قندقجي( الاردن ) ، د. ليلى بن عائشة( الجزائر )، د. ابوالحسن سلام ( مصر ) ، حسام عبد العظيم ( مصر ) ، د.رياض موسي سكران ( العراق )  ، د.سامية حبيب ( مصر )، د.حاتم دربال ( تونس )  .

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وأيضا د. ميسون علي  ( سوريا ) د. كريم رشيد ( السويد )  ،  احمد خميس ( مصر ) ، د. حسين هارف( العراق ) ، د. صبرى ابو شعالة( ليبيا )، د. سيف الدين الفرشيشي ( تونس )  ، د. محمد سمير الخطيب ( مصر )  ،د. سيد اسماعيل ( مصر ) ، د. دينا أمين ( مصر )، د.هاني أبو الحسن( مصر )، د. سافرة ناجي ( العراق )، د. أحمد عامر ( مصر ) . 

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المحاور الفكرة تناقش الكثير من الموضوعات

كانت المحاور الفكرية تناقش الكثير من الموضوعات المهمة منها مثلا : تأثير جهة الإنتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح، و التجريب وفلسفة المؤسسات الإنتاجية للمسرح ، دور المؤسسات البحثية والنقدية في التأثير على الإنتاج والتلقي  ، ونوادى المسرح بين التجريب وفلسفة المؤسسة الإنتاجية.

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بقلم سلوى عثمان

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