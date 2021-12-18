تكريم الباحثين المشاركين في المحاور الفكرية بالمهرجان التجريبي (صور)

كرم الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كل الباحثين الذين شاركوا بأبحاثهم خلال الندوات و المائدة المستديرة التي كانت ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين

كرم الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كل الباحثين الذين شاركوا بأبحاثهم خلال الندوات و المائدة المستديرة التي كانت ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين ، وجاء هذا التكريم في ختام المحاور الفكرية اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 بالمجلس الأعلى للثقافة .







مكرمين من مصر والدول العربية والأجنبية

وكان من المكرمين الباحثين : د. ويلي برجر من ( بلغاريا ) د.عجاج سليم من ( سوريا ) ، مجدى محفوظ من ( مصر / الإمارات ) ، د. محمد المديوني ( تونس ) ، د.خزعل الماجدي ( العراق / أمستردام )، د. نجوى قندقجي( الاردن ) ، د. ليلى بن عائشة( الجزائر )، د. ابوالحسن سلام ( مصر ) ، حسام عبد العظيم ( مصر ) ، د.رياض موسي سكران ( العراق ) ، د.سامية حبيب ( مصر )، د.حاتم دربال ( تونس ) .

وأيضا د. ميسون علي ( سوريا ) د. كريم رشيد ( السويد ) ، احمد خميس ( مصر ) ، د. حسين هارف( العراق ) ، د. صبرى ابو شعالة( ليبيا )، د. سيف الدين الفرشيشي ( تونس ) ، د. محمد سمير الخطيب ( مصر ) ،د. سيد اسماعيل ( مصر ) ، د. دينا أمين ( مصر )، د.هاني أبو الحسن( مصر )، د. سافرة ناجي ( العراق )، د. أحمد عامر ( مصر ) .

المحاور الفكرة تناقش الكثير من الموضوعات

كانت المحاور الفكرية تناقش الكثير من الموضوعات المهمة منها مثلا : تأثير جهة الإنتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح، و التجريب وفلسفة المؤسسات الإنتاجية للمسرح ، دور المؤسسات البحثية والنقدية في التأثير على الإنتاج والتلقي ، ونوادى المسرح بين التجريب وفلسفة المؤسسة الإنتاجية.