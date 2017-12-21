تكريم البابا تواضروس باحتفالات اليوبيل الماسي لجامعة الإسكندرية

مها يونس كرمت جامعة الإسكندرية، خلال احتفالها باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على إنشائها، اليوم الخميس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والكنيسة المرقسية، وذلك كأحد خريجى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، والفنان سمير صبري خريج كلية الآداب، رشيد محمد رشيد، الدكتور عباس حملي، والتي تسلمها

مها يونس

كرمت جامعة الإسكندرية، خلال احتفالها باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على إنشائها، اليوم الخميس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والكنيسة المرقسية، وذلك كأحد خريجى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، والفنان سمير صبري خريج كلية الآداب، رشيد محمد رشيد، الدكتور عباس حملي، والتي تسلمها عنه الدكتور شيرين عباس حلمي، والمطربة مروة ناجي خريجة كلية التجارة، الشاعر عماد حسن خريج كلية العلوم.

وإلى ذلك، كرم كل من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اللواء علاء فتحي أبو زيد سليمان، محافظ مطروح، والدكتور أشرف الوشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بنيويورك.

وتكريم الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء علي عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية، المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق يتسلمه نيابة عنه يوسف محمود ربيع، الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات السابق ووزير الصحة والسكان الأسبق، والقنصل أسامة خشاب قنصل عام لبنان، ولفيف من الوزراء والسفراء من خريجي جامعة الإسكندرية.