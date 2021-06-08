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تكريم «الأكاديمية العربية» في حفل جوائز «شيب تيك» العالمية في دبي

في نسختها الرابعة عشرة في دبي
معتز محمود 1:14 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21 1:14 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

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شهد حفل جوائز  “شيب تيك” العالمية في نسختها الرابعة عشرة و التي تم تنظيمها في دبي  ، تكريم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  فرع الشارقة تقديراً لإسهاماتها المميزة في الابتكار  بالتعليم البحري.

وتسلم الجائزة الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور عدد من مسؤولي الأكاديمية.

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وفي غضون ذلك  قال فرج : “باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، نحن مكلفون ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية كافة، إضافة إلى تطوير ابتكارات جديدة في مجال التعليم البحري للأجيال القادمة”.

تعد جوائز “شيب تيك” البحرية العالمية من الجوائز المرموقة في قطاعات النقل البحري والنفط والغاز، وشهدت النسخة الرابعة عشرة مشاركة عدد من أبرز الشركات العاملة في القطاع البحري التي لها إسهامات متميزة في نمو القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام .

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بقلم معتز محمود

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