تكريم اسم صلاح منصور بالسينما الأفريقية .. لفتة مميزة لقامة فنية كبيرة

يحرص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سنويا على تكريم رموز الفن المصري الموجودين في حياتنا أو الراحلين في كل دورة يقيمها المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان ، حيث سيكرم المهرجان في دورته القادمة المقامة في أوائل مارس اسم الفنان الراحل صلاح منصور .

كما كرم في دورته الماضية الفنان والنجم القدير حسين فهمي ، عن مسيرته السينمائية الطويلة ، وشهد تكريمه حضورا لافتا من الفنانين والاعلاميين .

رامي المتولي : تكريم اسم الفنان الكبير صلاح منصور أمرا مميزا

قال الناقد الفني أن تكريم النجم حسين فهمي العام الماضي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية توثيق مسيرته الفنية من خلال كتاب عنه ، كان ذلك شيئا رائعا لأنه لم يكن تكريما فقط بل كان

وأضاف ان تكريم اسم الفنان الكبير صلاح منصور أمرا مميزا ، برغم أنه لم يحصل على بطولات .

لكن يكفي تكريم اسم فنان كبير بقيمة صلاح منصور ، ليتعرف عليه الجيل الجديد من خلال هذا التكريم ، حيث أن الاهتمام بـتوثيق مسيرة فنان كبير مثل صلاح منصور .

مجدي أحمد علي : لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما بتكريمه

وأعرب المخرج السينمائي مجدي أحمد علي ، أنها تعتبر لفتة مميزة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، اختيارهم لتكريم اسم فنان كبير بقيمة الراحل صلاح منصور .

وأكد أنه بدأ مسيرته الفنية متأخرا وبسبب شكله نوعا ما حصره المنتجين في أدوار معينة ، لكنه قدم شخصيات هامة في أفلام سينمائية مهمة ومازالت باقية حتى الآن في ذاكرتنا كسينمائيين وجمهور أيضا .

ويضيف مجدي أحمد علي أن فيلم الزوجة الثانية بطله الأساسي هو الراحل صلاح منصور ، بالاضافة لفيلم البوسطجي والقاهرة وغيرها من الأفلام المهمة التي تركت بصمة في تاريخ فنان كبير وثقيل الموهبة الفنية مثل صلاح منصور .