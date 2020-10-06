تكريم اسم الراحل «فريد خميس» في العيد القومي لمدينة 6 أكتوبر

قام المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تنمية وتطوير المدن بتكريم رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس مؤسس مجموعة الشرقيون ورئيس اتحاد المستثمرين وذلك خلال احتفال مدينة 6 أكتوبر بالعيد القومي.

كان الراحل محمد فريد خميس قد وافته المنيه بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، وفق تصريحات المسؤولين باتحاد المستثمرين الذي كان يرأسه الراحل.

وجاء تكريم «فريد خميس» اليوم خلال العيد القومي لمدينة 6 أكتوبر نظرا للعطاء الذي قدمه الراحل لتنمية المدينة وتطويرها وكنوع من أنواع الوفاء والعرفان بالجميل لما قدمه، وقد تسلم التكريم الدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي باتحاد المستثمرين.

واحتفلت مدينة 6 أكتوبر بعيدها القومي بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تنمية وتطوير المدن بمقر جهاز المدينة، وتم افتتاح عدد من المشروعات أهمها افتتاح الطريق الدائري الأوسطي، الداعم لطريق الفيوم وافتتاح الموقف الإقليمي.