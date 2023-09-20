تكريم أشرف زكي في افتتاح الدورة 39 للمهرجان العربي (صور)

كرم مهرجان المسرح العربي خلال حفل افتتاح الدورة 39 لمهرجان المسرح العربي وتحمل الدورة اسمه

من جانبه، قال أشرف زكي: “أشكر كل زملائي وكل القائمين على المهرجان”

من جانبه قال دكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: “منذ حوالى 40 عام قام أستاذنا الغالى فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليل على الوفاء”.

وأضاف: “اليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخص غال علينا، فيكفى اسمك يا صديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه دكتور أشرف زكي”.

وحضر حفل الافتتاح الفنانة روچينا، ودكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج معتز التونى، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.