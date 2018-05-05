تكريم أسامة الرحباني وهبة طوجي في أوبرا جامعة مصر

أحمد حمدي:

كرم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر ورئيس مجلس إدارة أوبرا جامعة مصر، الموسيقار أسامة الرحباني والفنانة هبة طوچي والشاعر نادر عبد الله والأستاذ أحمد أبو اليزيد، بحضور الأستاذ عاصم المنياوي المستشار الفني لاتحاد المنتجين العرب، ودكتورة غادة جبارة العميد السابق لمعهد السينما ودكتورة سحر الدالي من جامعة مصر، وذلك على أغنية “سلم على مصر” التي كان لها دوي كبير في الآونة الأخيرة لما لها من دور تحفيزي وداعم لمصر ومكانتها بين أشقائها العرب.

وتم الاتفاق على تقديم عدة حفلات للفنانة هبة طوچي بقيادة الموسيقار أسامة الرحباني وكذلك إحياء المسرح الغنائي من جديد من خلال تقديم عدة مسرحيات غنائية من تراثنا بشكل جديد وذلك إيمانا من هدف ورسالة دار أوبرا مصر للارتقاء بالذوق العام في الفن والغناء وإحياء المسرح الغنائي وعودته مرة أخرى، حيث إن المتلقي إذا وجد ما هو جيد ويتماشى مع مجتمعنا ومعتقداتنا، وقيمنا سيترك ما هو رديء، ويتجه للفن الحقيقي وهذه هي رسالة الاستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر.

