تكريم أبطال العبور وفنانين في احتفالية وزارة الثقافة بانتصارات 10 رمضان (صور)

أقام الاحتفالية قطاع الإنتاج الثقافى على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون وتم تكريم 10 من أبطال العبور، و6 شخصيات فنية قدمت إبداعات وطنية

نظمت وزارة الثقافة احتفالية ثقافية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، لتكريم 10 من أبطال العبور و6 مبدعين مصريين، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي. أقام الاحتفالية قطاع الانتاج الثقافى على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون، وتم تكريم 10 من أبطال العبور هم: لواء أ.ح طيار بهي الدين منيب السيد، لواء محمود أحمد النجدي وتسلَّمها عنه اللواء أحمد محمود عمر، لواء أ.ح صلاح الدين علي حامد، لواء أ.ح صلاح الدين محمد عز الدين، اللواء محمد محمود بيومي، لواء عبد القادر محمود شاهین، لواء أ.ح أحمد حمدي شفيق الطوبجي، لواء أ.ح حمزة عبد الحميد فرج زهران، لواء أ.ح علي حسن إمام محمد، لواء أ.ح محمد مدني صادق.

إلى جانب 6 شخصيات فنية قدمت إبداعات وطنية هم: اسم الموسيقار الراحل كمال الطويل؛ وتسلّمها نجله زياد، اسم الشاعر الراحل فؤاد حداد؛ وتسلَّمها نجله أمين، اسم الموسيقار الكبير عمار الشريعي وتسلّمتها أرملته ميرفت القفاص، الفنانة نادية الجندي، المطرب محمد الحلو، أمير الغناء العربى هاني شاكر.

تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض بقاعة آدم حنين لوثائق تاريخية نادرة تتناول انتصارات العاشر من رمضان أعدّته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد، إلى جانب حفل فنى أحيته المطربة مى فاروق، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وتغنّت بمختاراتٍ من أهم الأعمال الوطنية الحماسية التى تفاعل معها الحضور.

عبد الدايم : ذكرى العاشر من رمضان كل عام تستدعي إلى الأذهان أفراح النصر العظيم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بهذه المناسبة، إن ذكرى العاشر من رمضان كل عام تستدعي إلى الأذهان أفراح النصر العظيم الذى أعاد قيم العزة والكرامة إلى الأمة العربية.

وأضافت أنه فى هذا اليوم نجح جيش مصر الباسل فى كتابة سطور من نور فى سجلات البطولات التاريخية وباتت معجزته فى سيناء نموذجًا ملهمًا لشباب الوطن وحافزًا لاستكمال التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات.

مشيرة أن هذه الذكرى تعد أيقونية وأبرزت وحدة صف الشعب المصري وأكدت قيمة الالتفاف حول هدف واحد بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

وتابعت أنه فى ذكرى معجزة العبور يظهر دور الثقافة والفنون فى استنهاض الهمم لاستكمال الإنجاز وتحقيق التنمية من خلال بناء الإنسان وتطوير الوعي والسمو بالوجدان.

وأكدت عبد الدايم أنه بالمعرفة والإدراك ينجح أبناء الوطن فى الدفاع عن مكتسباته، وبالإبداع تغرس مشاعر الولاء فى نفوس أفراد المجتمع، واختتمت كلمتها بـ”عاشت مصر حرة أبيّة وكل عام ومصر بخير، وكل عام وشعبها عظيم ومنتصر”.

جلال : الصحوة التى تشهدها مصر حاليًّا تشعرنا بأننا شركاء في الإصلاح العام

وقال خالد جلال: فى انتصار العاشر من رمضان كان جنودنا صائمين ومتسلحين بالإيمان، وكانت مصر كما عهدناها على مرّ التاريخ تُحيطها عناية الله وحفظُه، وباستحضار هذه اللحظات التاريخية تبرز قيمة التضحية والفداء وإنكار الذات لكي نحقق عبورًا تلو الآخر ونجاحًا يصطفّ خلف نجاح.

وتابع أن الصحوة التى تشهدها مصر حاليًّا تُشعرنا بأننا شركاء في الإصلاح العام وتضرب مثالًا للعالم بأَسره، بأن المصريين قادرون على تخطّي المِحن والصعاب وتحويلها إلى إنجازات تاريخية تستحق أن تكون مثارًا للفخر والتباهي.

وتوجه بالتحية لكل مصري شارك في هذه الحرب العظيمة وكل جندي يسهر الآن على أمننا وأماننا وكل من يسهم بجهد فى التنمية الحالية، كما قدم الشكر لكل مبدع شارك في أعمال فنية وطنية تعمق من مفاهيم البذل والعطاء.