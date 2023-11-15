تكرار التعاونات الفنية بدراما 2024.. نقاد: لم تحقق ثمارًا إيجابية المواسم السابقة

يشهد موسم دراما عام 2024 القادم تكرارًا لكثير من التعاونات الفنية بين مختلف أبطال المسلسلات التليفزيونية، وكذلك المؤلفين أو المخرجين الذين تعاونوا معا في مسلسلات سابقة السنين الماضية.

ويتعاون المؤلف أيمن سلامة للمرة الثالثة مع النجمة ريهام حجاج في مسلسل “صدفة”، وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز بعد تقديمه معا مسلسلات “لما كنا صغيرين” و”يوتيرن”.

كذلك يعود المخرج محمد سامي للتعاون مجددا مع النجمة مي عمر في مسلسل ” نعمة الأفاكاتو” بالموسم الدرامي القادم ، بعد مسلسلات تعاونا فيها سويا مثل ” الأسطورة ” و” ولد الغلابة” وغيرها .

أيضا يعود النجم محمد ممدوح للتعاون للمرة الثالثة مع النجمة ريهام عبدالغفور في مسلسل بالموسم المقبل، بعد تعاونهما في مسلسلات “لا تطفئ الشمس” و”رشيد” الموسم الماضي.

أشرف صقر: هذه التعاونات الفنية المكررة تكون خسارة كبيرة لمنتجي المسلسلات التليفزيونية أحيانا

قال المنتج الفني أشرف صقر أن هذه التكرارات الفنية يرجع سببها في المقام الأول بين الفنانين والمؤلفين بالأعمال الدرامية المختلفة؛ لأنه أصبحت هناك لغة تفاهم مشتركة بينهما في كثير من تفاصيل العمل الدرامي الذي يقدمانه معه.

وأكد في حديثه لـ”المال” أن هذه التعاونات الفنية المكررة تكون خسارة كبيرة لمنتجي المسلسلات التليفزيونية، طالما لم تحقق نجاحا كبيرا وصدى لدى الجمهور.

حيث من الأفضل الاستعانة بروح ودم جديد وفنانين آخرين معهم، حتى يرى الجمهور شكلا جديدا في أدائه الفني والتمثيلي، ولا يظهر في المسلسل الجديد بنفس الشكل الذي قدمه سابقا مع نفس المؤلف سابقا دون أي جدوى في النهاية وفق”صقر”.

مها متبولي: من حق محمد سامي مساعدة زوجته لتحقق انتشارا ونجاحا كبيرا

وأعربت الناقدة مها متبولي أن فكرة تكرار التعاون الفني بين بعض النجوم والنجمات والمؤلفين والمخرجين ، ترجع لأنهم يشعرون بارتياح نفسي في التعامل فيما بينهم ، فهي فكرة ليست مرفوضة أبدا.

وتابعت قائلة إن المخرج محمد سامي مثلما ساعد نجوم آخرين في تحقيق نجاحات كبيرة ، من حقه أن يساعد زوجته النجمة مي عمر لتحقق انتشارا ونجاحا كبيرا .

وتعاون أيمن سلامة وريهام حجاج للمرة الرابعة معا في المسلسل القادم ، يرجع لأنهم بالطبع تعرفوا على طباعهم المختلفة في العمل الفني ، وريهام بالتأكيد ارتاحت لطريقة أيمن سلامة في الكتابة لذلك حرصت على تكرار العمل معه للمرة الرابعة الموسم القادم وفق” متبولي ” .

بالإضافة أن أحمد مكي يتعاون مع محمد سلام في الجزء الثامن لمسلسل “الكبير قوي” أيضًا، ويقدمان معا موضوعات كوميدية مميزة كل عام، بسبب الكيمياء التي أصبحت موجودة بينهما.

نادر عدلي: هذه التعاونات الفنية المكررة بين هؤلاء النجوم والمؤلفين أو المخرجين لم تحقق ثمار إيجابية

بينما علق الناقد الفني نادر عدلي أن تكرار فريق العمل الفني من المفترض أن يكون بسبب نجاح عملي فني سابق بينهما ، أو أنه توجد حالة ارتياح نفسية بين النجم أو النجمة ومؤلف أو مخرج العمل الدرامي .

ويرى أنه طالما العمل الفني يخلو من رؤية أو عقل مدبر لتقديم عمل فني مميز وهو المخرج ستكون النتيجة النهائية لهذه الأعمال الفنية الدرامية بائسة حقيقة .

ولفت الى أن هذه التعاونات الفنية المكررة بين هؤلاء النجوم والمؤلفين أو المخرجين ، لم تحقق أي نتيجة ايجابية أو نجاح حقيقي ، لاسيما أنه منذ بداية الدراما المصرية في الماضي لم تحقق المسلسلات التليفزيونية نجاحات عظيمة باستثناء 15 مسلسل على الأكثر معدودين على الأصابع فقط .