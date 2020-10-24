«تكدس وإقبال».. 5 ملاحظات للقومي لحقوق الإنسان عن أول أيام انتخابات مجلس النواب

منها وجود دعاية لاحد المرشحين أمام اللجان سواء من خلال استخدم سيارة ميكروباص أو لافتات

رصدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية في اولي ايام فتح باب التصويت بانتخابات مجلس النواب عدة ملاحظات ومنها معدل الاقبال والذي تراوح بين المتوسط والكثيف ، إلي جانب وجود بعض المحاولات لبعض المرشحين لحشد الناخبين.

وفيما يلي أبرز ملاحظات القومي لحقوق الانسان علي فاعليات اليوم الاول لانتخابات مجلس النواب وهي كالتالي:

1- محاولات بعض المرشحين حشد الناخبين أمام اللجان.

2- دخول الناخبين أماكن التصويت وهم حاملين صور دعائية لأحد المرشحين .

3- وجود دعاية لاحد المرشحين أمام اللجان سواء من خلال استخدم سيارة ميكروباص أو لافتات.

4- تكدس أمام اللجان الانتخابية للتوك توك وسيارات الأجرة.

5- رصدت غرفة عمليات المجلس وجود إقبال على مشاركة الناخبين فى عملية التصويت ما بين متوسط فى عدد من المناطق الحضرية وكثيف فى مناطق أخرى مثل الاحياء الشعبية والمناطق الريفية .

ومن المقرر أن تواصل غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الانسان في متابعة اليوم الثانى من المرحلة الاولى ، غدا الاحد ، والتى يتنافس فيها 1879 مرشحاً فى 71 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة على مقاعد النظام الفردي ، أما الانتخاب بنظام القائمة تنافس فيها أربعة قوائم بالدائرتين المخصصين لهم (دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد”مقرها مديرية امن الجيزة” – دائرة قطاع غرب الدلتا “مقرها مديرية امن الإسكندرية”.

يشار إلي اهتمام وسائل الإعلام الدولي بشكل واسع بتغطية انتخابات مجلس النواب التي تشهدها مصر على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى منها اليوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى مساء الغد في 14 محافظة، وفقا لتقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات حول التغطية الإعلامية لتلك الوسائل للانتخابات.

وذكر تقرير الهيئة من خلال غرفة العمليات التي أقامتها بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها، تقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، البالغ عددهم 570 مراسلاً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.