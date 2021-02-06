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تكدس الجثث في بوليفيا بفعل الموجة الثانية من فيروس كورونا

ملأت الجثث الملفوفة في بطاطين أو حتى في أكياس من البلاستيك الأزرق دور الجنازات في العاصمة لاباز، وهي أكثر المناطق تضررا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية
محمد عبد السند 10:17 م, السبت, 6 فبراير 21 10:17 م, السبت, 6 فبراير 21

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قال مسؤولون إن الجثث بدأت تتكدس في بوليفيا حيث تسببت موجة ثانية شرسة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إنهاك قدرة دور الجنازات والمقابر على الاستيعاب، وأثارت مخاوف من أن يتحول التكدس إلى مصدر آخر رئيسي للإصابة بالمرض، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وملأت الجثث الملفوفة في بطاطين أو حتى في أكياس من البلاستيك الأزرق دور الجنازات في العاصمة لاباز، وهي أكثر المناطق تضررا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال خورخي سيلفا نائب وزير حماية المستهلك إن السلطات عثرت على جثث ملقاة في مرائب السيارات، والأروقة، والممرات بدور الجنازات. واتهم بعض ملاك تلك الدور بالسعي للاستفادة من القفزة الأخيرة في الوفيات وذلك بقبول أعداد من الجثث تفوق قدرتها على التعامل الآمن معها.

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وقال سيلفا في تصريحات أدلى بها لـ “رويترز”: “هذا عمل مربح لهذه الشركات، لكنه يعرض صحة السكان أيضا للخطر. ووصف الدور بأنها “بؤر للإصابة”.

المقابر توقفت عن قبول جثث

لكن أصحاب دور جنازات في “إل ألتو،” ثاني كبرى مدن بوليفيا، قالوا إن كثيرا من المقابر توقفت عن قبول جثث ضحايا كوفيد-19 مما زاد من معاناتهم.

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وقالت كارمن أبازا من دار تيلور للجنازات: “نحن في إل ألتو لا نجد مكانا لننقل إليه موتانا”.

تعد بوليفيا من بين أفقر دول أمريكا الجنوبية وضربت الموجة الثانية من حالات فيروس كورونا نظام الرعاية الصحية المنهك أصلا، مما جعل كثيرا من المستشفيات على شفا الانهيار.

وسجلت بوليفيا 225910 حالات إصابة و10687 حالة وفاة بـ “كوفيد-19” منذ بدء الجائحة بحسب إحصار لـ “رويترز”. ووصلت حالات الإصابة في الأيام الأخيرة إلى نسبة 80 % من ذروة الموجة الأولى.

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ويقول خبراء صحيون في بوليفيا إن عدد حالات الوفاة في يناير الماضي هو ثاني أكبر عدد في شهر منذ بدء الجائحة.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العالم إلى 105 ملايين و489 ألفا و650 حالة.

وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة – حسبما ذكر موقع الجامعة الإلكترونى – بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفعت إلى مليونين و301 ألف و289 حالة.

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بقلم محمد عبد السند

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