تكدس أمام موازين ميناء الإسكندرية بسبب نقص موظفي الجمارك (صور)

شهدت موازين ميناء الإسكندرية تكدسًا غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة، وهو ما تخوف منه سائقو الشاحنات مع زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا يوميا خلال الأيام الأخيرة.

وفي هذ السياق أشار مصطفى أدم ” سائق شاحنة ” إلى أن المسؤول عن تلك الموازين هي مصلحة الجمارك ونظرا لنقص الموظفين خلال الأيام الأخيرة خاصة بالميزان الرئيسي بـ ميناء الإسكندرية وهو بالباب الرئيسي للميناء بباب 27، حدث التكدس .

بدوره قال وائل قناوي المتحدث باسم سائقي شاحنات الإسكندرية، إن الوضع الطبيعي بالموازين أن يكون بكل ميزان مأمور جمرك، إلا أنه بعد فرض حظر التجوال والإجراءات التي تلتها منها تقليل عدد الموظفين ليتم عمل موظف واحد فقط.

وتابع أن هذا الموظف يقوم بإجراءات تخصيم الكارتات وتظهير زيادات الوزن، وتقييد البيانات في الدفاتر بعد البحث عن كل حاوية برقم الشهادة، وهي أعمال كان يقوم بها عدد من الموظفين وليس موظف واحد حاليا.

ولفت الى أن الميناء تحتاج إلى زيادة عدد الموازين من الأساس، والذي يتبعها زيادة الموظفين، موضحا ان الوضع الراهن يتركز في وجود ميزانين فقط بميناء الإسكندرية والتي تيبعها الاجراءات المتبعة مع الوزن وهما ميزان بباب 22 وأخر في باب 27 .

ولفت الى أنه تم رفع مذكرة للجهات المعنية، خاصة مصلحة الجمارك لزيادة عدد موظفي الموازين للقضاء على هذا التكدس.

وكانت قد طالبت شعبة المستخلصين خلال اجتماعها مؤخرا مع مصلحة الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة زيادة عدد الموظفين بالمنافذ الجمركية، وهو ما سيعمل على تخفيض زمن الافراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية.